El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este miércoles 15 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Santa Fe con 77 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 15 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Loma Dorada con 9 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Tlaquepaque con 96 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 40 Buena Country 14 Buena Centro 50 Mala Tlaquepaque 67 Buena Loma Dorada 9 Buena Águilas 48 Buena Santa Anita 51 Buena Las Pintas 10 Buena Vallarta 50 Buena Miravalle 90 Mala Santa Fe 77 Mala

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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