Choque vehicular en carretera Guadalajara - Morelia deja 25 lesionados

Esta mañana se registró un choque vehicular entre un camión de personal, una camioneta de tres toneladas y un tráiler de doble caja en la carretera libre de Guadalajara - Morelia y dejó como saldo 25 personas lesionadas.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 40, en la vía de Tlajomulco - Acatlán, en los límites entre ambos municipios y en sentido hacia Colima. Debido a lo aparatoso del accidente, en un principio se había reportado el fallecimiento de uno de los pasajeros de la camioneta de tres toneladas, sin embargo, fue descartado por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco.

De las personas lesionadas, 23 viajaban en el camión de personal de una empresa, mientras que el resto en la camioneta. Dos personas fueron trasladadas para recibir mayor atención médica, entre ellas una mujer embarazada con 22 semanas de gestación. Al lugar acudieron personal de emergencia de Protección Civil del municipio.

Asimismo, se reporta congestionamiento vehicular desde Las Cuatas hasta antes de llegar al kilómetro 40, por lo que se recomienda tomar rutas alternas y evitar la zona.

