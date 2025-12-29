Otorga Gobierno de Guadalajara becas y estímulos deportivos

El Gobierno de Guadalajara entregó 156 becas y estímulos deportivos para apoyar a que atletas tapatíos pudieran acudir a competencias nacionales e internacionales.

Esta es la primera ocasión en que el Gobierno lanza este programa de Becas y Estímulos para deportistas, el cual contó con una bolsa de 3 millones de pesos.

Este programa de estímulos y becas deportivas fue presentado por la Presidenta Vero Delgadillo con el objetivo de incentivar, apoyar y motivar a los deportistas tapatíos.

En un comunicado se informó que se recibieron un total de 200 solicitudes, de las cuales 156 fueron aprobadas para recibir estímulos de entre 10 mil y 20 mil pesos ; los perfiles rechazados fueron porque los atletas no radicaban en Guadalajara.

De acuerdo con las bases de operación del programa, a los atletas en competencias nacionales se les apoyó con 10 mil pesos; fueron 119 los estímulos de este tipo.

Para competencias internacionales se entregaron 37 apoyos de hasta 20 mil pesos.

De los atletas beneficiados, 69 fueron mujeres y 87 varones, que participaron en disciplinas como natación, para-natación, atletismo, futbol, ballet, clavados, tenis de mesa, entre otros.

Con esto, el Gobierno refrenda su compromiso para apoyar al deporte como una herramienta de transformación.

