Del 23 al 25 de junio, 19 rutas del transporte público que pasan por la Glorieta Minerva tendrán cambios en sus recorridos debido a los partidos de Colombia contra República Democrática del Congo, México contra República Checa y España contra Uruguay, así como por el concierto de Alejandro Fernández, informó la Secretaría de Transporte del Estado (Setran).

Rutas con retornos y recortes

Las rutas C108, T03 López Mateos y C123 Dos Vías en sentido hacia la Minerva retornarán en avenida México; de vuelta lo harán en Niños Héroes.

SECRETARÍA DE TRANSPORTE JALISCO

De ida, la C74 no tendrá modificaciones, mientras que en el sentido de regreso, hacia la Minerva, tomará Circunvalación Agustín Yáñez, avenida de los Arcos, Niños Héroes y López Mateos, para continuar su derrotero habitual.

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Desvíos hacia el Centro Histórico y alrededores

La C79, hacia el Centro de Guadalajara, tomará López Mateos, Niños Héroes, avenida de Los Arcos, Lerdo de Tejada, Américas y continuará su recorrido habitual; en dirección a la Minerva circulará por Américas, Niños Héroes y López Mateos para seguir con su ruta.

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La C124 no tendrá modificaciones de ida, mientras que hacia la Glorieta La Estampida tomará La Paz, Diagonal Golfo de Cortés, Niños Héroes y López Mateos. La C140, oriente a poniente, recorrerá Vallarta, Américas y avenida México; de regreso lo hará por esta vialidad, Luis Pérez Verdad y avenida La Paz.

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Las C109 y C110 Vías, hacia el Centro tapatío, irá por avenida de Los Arcos, Lerdo de Tejada, Américas y Pedro Moreno para retomar su trayecto; hacia la Minerva tomará Morelos, Américas, Niños Héroes y Avenida de los Arcos.

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Las R01 y R03 SITREN, con dirección a la Minerva, circularán por Vallarta, Américas, México e Hidalgo para regresar a la normalidad. Las T22 Y V02 López Mateos, sur a norte hacia la Minerva, retornarán en la Glorieta la Estampida.

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T18 y T18A Terranova, de Niños Héroes hacia la Minerva tomarán Circunvalación Agustín Yáñez, avenida de Los Arcos y avenida La Paz para retornar por Circunvalación Agustín Yáñez. De avenida México hacia la Minerva circularán por López Mateos y darán un retorno en U sobre avenida Hidalgo para retomar su recorrido habitual.

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C121A Y C121B tendrá un recorte de su recorrido en la Glorieta de avenida México y Diagonal Golfo de Cortés; hacia la Minerva retornarán el la Glorieta la Estampida.

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Por últimos, las rutas C104 Plaza del Sol y C104 Plaza Galerías, hacia el Centro, tomarán avenida de Los Arcos, Lerdo de Tejada, Américas y Pedro Moreno para retomar su recorrido; hacia la Minerva irán por Morelos, Américas, Niños Héroes y Avenida de Los Arcos.

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NG