En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la música será protagonista con la presentación de Alejandro Fernández, el próximo 25 de junio a las 21:00 horas, en la Glorieta de La Minerva, mientras que el reconocido tenor Plácido Domingo se presentará el mismo día en el Conjunto Santander a partir de las 18:00 horas.

Además, quienes visiten el FIFA Fan Festival, en el Centro Histórico de Guadalajara, podrán disfrutar diariamente de presentaciones de DJ's que amenizarán la celebración futbolística.

En Puerto Vallarta, la fiesta continuará el 25 de junio con la presentación de Mägo de Oz, a las 21:00 horas. Posteriormente, el 4 de julio, la cantante Ximena Sariñana llegará a dicho destino turístico para ofrecer un concierto especial.

La oferta musical se extenderá a otros municipios del estado. En Tequila, el Mariachi CHG formará parte de las actividades programadas para el sábado 27 de junio. Asimismo, Sonido Satanás se presentará los días 27 y 28 de junio en Mundo Jalisco, ubicado en el Parque Agua Azul de Guadalajara, y finalmente, el miércoles 8 de julio, la fiesta musical llegará a su máximo nivel en Puerto Vallarta, con el Festival Alma VIVA que reunirá a Jumbo, Amigos Invisibles y James Maslow a partir de las 20:00 horas.

Como parte de la cartelera musical ofrecida por Vibra Jalisco, figuras como Maná, Julieta Venegas, Aterciopelados, Piso 21 y Auténticos Decadentes, se han presentado en distintos escenarios de Guadalajara y Puerto Vallarta, y lograron reunir a cerca de 190 mil personas.

Con la agenda artística, Jalisco refrenda su vocación como destino de grandes eventos, al ofrecer experiencias culturales para todos los públicos en distintas regiones del estado.

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OB