Colectivo localiza otras 11 bolsas con restos humanos en fraccionamiento en construcción de Tlajomulco

La lluvia registrada en días recientes en la Zona Metropolitana de Guadalajara permitió que la tierra donde trabajan, desde abril pasado, integrantes del colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco presentara grietas que llevaron a un nuevo descubrimiento de restos humanos.

El agua revela lo que la tierra ocultaba

Se trata del terreno de Tlajomulco de Zúñiga donde se pretende construir un nuevo fraccionamiento, en los límites con Alta California y Los Abedules, a un costado de Balcones de Santa Anita. Ahí, la erosión de agua sobre el terreno permitió localizar una nueva cavidad, de donde las personas buscadoras lograron extraer 11 nuevas bolsas plásticas que en su interior contenían restos humanos, según dio a conocer el colectivo este lunes.

De esta forma, señalaron, suman ya 31 bolsas extraídas de este terreno, de las cuales únicamente dos contenían solo ropa, al parecer, de las víctimas inhumadas ilegalmente en este espacio, donde el colectivo labora desde el pasado 7 de abril en coordinación con Ministerios Públicos, Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y autoridades forenses.

Además de las 31 bolsas extraídas, el colectivo contabiliza el hallazgo de siete segmentos humanos, tres cuerpos completos de Personas Fallecidas sin Identificar y dos lotes óseos.

Hasta el corte del mes de mayo, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas reconocía únicamente el hallazgo de tres víctimas extraídas de este terreno, de las cuales solo una había sido preidentificada, según los datos del reporte de "Sitios de inhumación clandestina en Jalisco".

Los trabajos en este espacio continúan pese a la negativa que ha recibido el colectivo por parte de la empresa constructora, según han referido en diversas ocasiones las personas integrantes del colectivo. En el sitio se trabaja incluso con maquinaria pesada, pues parte del espacio ya había sido "aplanado" para comenzar con las edificaciones del proyecto habitacional.

NG