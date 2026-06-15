Este lunes, el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que ya fueron instaladas las primeras mamparas destinadas a los colectivos de búsqueda, a fin de que puedan utilizarlas para colocar las cédulas de sus seres queridos desaparecidos.

Lo anterior, señaló la administración municipal, se impulsa con el objetivo de fortalecer los mecanismos de difusión de las fichas de búsqueda. Así, fueron colocadas las primeras 20 mamparas diseñadas exclusivamente para la exhibición de esta información .

Estas estructuras fueron distribuidas estratégicamente en zonas de alta afluencia del municipio. Entre los primeros puntos donde se instalaron se encuentran el Parque de la Revolución (también conocido como Parque Rojo), el Mercado Corona (sobre la calle Hidalgo) y el Paseo Chapultepec.

"Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral y permanente de la administración municipal para visibilizar esta problemática. Con la implementación de estos espacios físicos, el municipio complementa las acciones de difusión digital que ya se realizan de manera activa en los parabuses digitales de la ciudad, así como en las pantallas del Palacio Municipal", recordó la alcaldía.

Actualmente, las cédulas de búsqueda también se transmiten en las recaudadoras del municipio y del Estado de Jalisco, así como en el Tren Ligero . Lo anterior forma parte de las estrategias impulsadas gracias a la lucha de los colectivos de búsqueda para visibilizar la problemática que se vive en Jalisco y en todo México, luego de diversas disputas registradas entre gobiernos y colectivos en años anteriores por impedir que las cédulas fueran colocadas en mobiliario urbano bajo resguardo de las autoridades.

Por ejemplo, en junio de 2022, elementos de la Policía del Estado, durante la administración pasada, retiraron fichas de búsqueda que colectivos habían pegado en postes de las avenidas Manuel Acuña y Rubén Darío. La acción fue justificada por el entonces secretario de Seguridad, Bosco Pacheco Medrano, quien consideró "que se trataba de propaganda".

CORTESÍA/ Ayuntamiento de Guadalajara.

SV