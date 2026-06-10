INAPAM: requisitos para cobrar 9 mil pesos en junio 2026 solo con la credencial

Este mes de junio de 2026, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) dará ingresos mensuales de 9 mil pesos mediante un programa oficial. Descubre qué documentos necesitas llevar hoy mismo a ventanilla.

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El mecanismo legítimo para acceder a esta remuneración se llama Servicio de Vinculación Productiva. Esta iniciativa gubernamental funciona como una bolsa de trabajo especializada que conecta la experiencia de las personas de la tercera edad con empresas del sector privado en todo México.

¿Cómo funciona el pago de 9 mil pesos?

Al inscribirse en la modalidad de empleo formal, los beneficiarios firman un contrato directo con las compañías participantes. Esto les garantiza un sueldo base altamente competitivo de al menos 9 mil pesos mensuales, equivalente al salario mínimo vigente, además de todas las prestaciones estipuladas en la Ley Federal del Trabajo. El objetivo principal de esta estrategia es erradicar por completo la discriminación laboral por motivos de edad.

Requisitos exactos para junio 2026

Para iniciar el trámite de manera presencial y gratuita, el requisito indispensable es contar con la credencial vigente del instituto. Este documento oficial funciona como la llave principal para que las empresas aliadas ofrezcan las vacantes disponibles según el perfil del solicitante.

Además de la tarjeta, los interesados deben ir al módulo de atención más cercano con una serie de documentos básicos. El proceso de registro se resuelve en una sola visita, siempre y cuando se cumpla con el expediente completo solicitado por los promotores.

Tips rápidos para tu registro:

Lleva tu credencial INAPAM original y en buen estado. Presenta una identificación oficial vigente con fotografía (puede ser INE, pasaporte o credencial del IMSS/ISSSTE). No olvides tu CURP actualizada y un comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses). Acude temprano a los módulos (el horario de atención suele ser de 8:00 a 15:00 horas).

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El paso a paso en ventanilla

Una vez en la oficina correspondiente, el adulto mayor deberá llenar un formato oficial de inclusión social. En este documento se detallan las habilidades, el nivel de escolaridad y la experiencia laboral previa para encontrar la mejor opción disponible.

Finalmente, el solicitante sostendrá una entrevista presencial con un promotor del programa. Este profesional evaluará qué vacantes se adaptan mejor a las capacidades físicas y aptitudes del interesado, gestionando posteriormente la entrevista definitiva con la empresa contratante.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS