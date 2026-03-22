La fila se extendía desde Hidalgo hasta Morelos, sobre Paseo Alcalde. El sol golpeaba directo sobre Plaza Guadalajara, pero la Catedral daba un poco de sombra a quienes esperaban entrar a los stands por un vaso de tejuino. Joel Robles se limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo; su hija se abrazaba a su pierna. “El calor está canijo, pero con tejuino se aplaca”, dijo Joel, quien celebró que el Gobierno de Guadalajara lleve a cabo el Día Municipal de la bebida, pues es una oportunidad para “turistear” en el Centro con toda la familia.

“Es una muy buena actividad para que los turistas conozcan una bebida típica de Guadalajara. Para nosotros, pues se une la familia, aprovechamos un día para estar juntos. De aquí vamos a ir a desayunar y luego vamos a ir al San Juan de Dios, ya para regresarnos a la casa”, relató Joel.

La celebración del Día Municipal del Tejuino en Guadalajara comenzó en 2022, con el objetivo de reconocer a la tradicional bebida tapatía. En su cuarto aniversario, 30 productores regalarán 25 mil vasos a los asistentes.

Una larga fila en el Centro Histórico formada por asistenes al Día Municipal del Tejuino. EL INFORMADOR / O. González

El coordinador de Desarrollo Económico del Gobierno de Guadalajara, David Mendoza Martínez, afirmó que la celebración ha sido un “éxito” en los años anteriores, por lo que no descartó que más de 25 mil personas visiten el Centro Histórico con motivo de esta festividad. Apuntó que la venta de tejuino en la ciudad genera una derrama económica de alrededor de 400 millones de pesos al año.

En tanto, para la organización del Día Municipal de la bebida se destinaron alrededor de un millón de pesos. “Estamos viendo una participación muy copiosa, como lo pueden también ustedes confirmar. Seguramente vamos a rebasar ese número (25 mil asistentes). Algunos tejuineros vienen preparados con un poco más de producto y seguramente vamos a dar más de 25 mil vasos”, comentó.

El Día Municipal del Tejuino se celebra en el marco de las festividades por Semana Santa y Pascua en Guadalajara. La directora de Turismo del ayuntamiento tapatío, María Plasencia, indicó que para la ciudad se esperan un millón 200 mil visitantes y una derrama económica de alrededor de dos mil millones de pesos. Adelantó que ya se preparan actividades para pasar la temporada vacacional en la ciudad.

La celebración del Día Municipal del Tejuino en Guadalajara, celebrado desde 2022, ha sido un éxito. EL INFORMADOR / O. González

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Tejuino, una bebida “muy tapatía”

La gente comenzaba a entrar y Esteban, atareado, servía los vasos de tejuino y los acomodaba en su mesa. El stand de Tejuino Galleon empezaba a llenarse de familias, pero el joven alcanzó a resaltar que la bebida, tradicional en su familia, es uno de los distintivos de la ciudad.

Destacó la iniciativa del Gobierno de Guadalajara, pues además de dar exposición a los comercios que venden tejuino en la ciudad, “los turistas pueden conocer una bebida tradicional de Guadalajara. El tejuino también es decir ‘Guadalajara’; es muy tapatío”

“El tejuino se procesa con masa de maíz y se le echa piloncillo y canela. Se deja descansar tres días para que se procese bien. Cada quién hace su preparación, pero nosotros le echamos nieve de limón, miguelito y chamoy”, compartió.

Para Renata y Mateo, el tejuino es exclusivo de Guadalajara, por lo que quien quiera probar la bebida, tiene que visitar la ciudad, expresaron.

“Si lo quieren hacer en Zapopan o en Tlaquepaque (el Día Municipal del Tejunio) está bien, pero la verdad el tejuino es de nosotros, de Guadalajara. Aquí nació y no sabe igual en otros municipios. Si quieren probarlo, que vengan a Guadalajara. Si quieren conocer el tejuino, y lo bien que sabe, que vengan a Guadalajara”, finalizó la joven.

Treinta productores regalarán 25 mil vasos a los asistentes a las celebraciones del Día Municipal del Tejuino en el Centro Histórico de Guadalajara. EL INFORMADOR / O. González

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