Caloncho se presentará GRATIS HOY en La Minerva

Con el objetivo de celebrar su nuevo disco “Vivo En El Tiempo” el cantante Caloncho, dará un mini concierto en la Glorieta de la Minerva, en el municipio de Guadalajara este domingo 22 de marzo, completamente gratis; “armamos un plan de domingo para dar el rol, escuchar música y pasarla bien. Están todos invitados”, escribió el artista en sus redes sociales.

La cita es hoy en punto de las 11:00 de la mañana en la Vía Recreativa justo en donde se encuentra la Glorieta de la Minerva, donde será el concierto, habrá un showcase y Caloncho presentará algunas de sus canciones nuevas así como reversiones de otros temas que seguro ya conoces.

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Otras actividades donde estará Caloncho en Guadalajara

Una vez que termine el concierto, alrededor de las 11:45 am comenzará una caravana colectiva, donde podrás ir en bicicleta, patines o incluso caminando hacia el C3 Stage, que se encuentra sobre la Vía Recreativa, donde a las 12:30 horas ya en lugar podrás escuchar el album “Vivo En El Tiempo”, la entrada es de acceso libre, podrás comprar merch de Caloncho y además habrá Tejuino gratis, como parte del Día Municipal del Tejuino en Guadalajara.

La ubicación exacta del C3 Stage es: Avenida Ignacio L Vallarta 1488, Col Americana, Lafayette, 44600 Guadalajara, Jal.

Finalmente a las 13:30 horas la última parada es en en el restaurante Jamaica Records, donde Caloncho estará firmando la merch, ojo porque aquí la entrada no es libre, sino que es exclusiva para quienes compraron merch en el C3 stage, es decir tu entrada es tu camisa o accesorio que compraste para que te lo firmen.

La presentación gratuita de Caloncho en la Glorieta de la Minerva ocurre como un primer vistazo a su nueva gira “El tiempo es mi casa” que llevará a diversos estados del país, en Guadalajara el cantante se presentará el próximo 14 de mayo de este 2026 en el Auditorio Telmex.

ESPECIAL/ Facebook/ Caloncho

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