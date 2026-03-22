Este domingo 22 de marzo por la mañana se presentan diversos cierres viales en la zona del Parque Tucson y el Parque Amarillo debido a la realización de una carrera deportiva. El evento en cuestión es la Carrera 8M: Por ti, por todas nosotras – Etapa 2. El evento es organizado por el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (Comude) y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (Code) con patrocinadores privados.

La salida y meta de la carrera deportiva será desde el punto ubicado en el cruce de la avenida Normalistas con las vialidades Monte Carmelo y la avenida Fidel Velázquez en las afueras de la unidad deportiva 37 "Tucson". La justa que comenzó a las 06:30 horas de este domingo 22 de marzo provoca los siguientes cierres viales en el Área Metropolitana de Guadalajara:

Avenida Normalistas, de Fidel Velázquez a Calle José Ignacio Solorzano

Calle José Ignacio Solorzano, de Avenida Normalistas a Aurelio González

Calle Málaga, de Francisco Javier Mujica a Avenida Fidel Velázquez

¿Cuáles son las rutas alternas?

Ante ello, Policía Vial Jalisco recomienda utilizar como rutas alternas de traslado, en caso de transitar por la zona las siguientes vialidades:

Calzada Independencia

Avenida Fidel Velázquez

De igual manera, en el sitio se encuentra desplegado personal de Policía Vial quien apoya en marcar los cierres viales, así como en el traslado de los conductores por la zona. Se solicita atender las indicaciones del mismo y calcular tiempos de traslado.

Los cierres viales se extenderán hasta la finalización de la competencia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB