La mañana de este viernes 20 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como en Las Pintas y Santa Fe con 106 puntos IMECA (cada una).

¿Cuál es la calidad del aire hoy 20 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Las Pintas con 106 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Vallarta, con 26 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 20 de marzo:

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 55 Aceptable Atemajac 58 Aceptable Country -1 Buena Oblatos 70 Aceptable Centro 62 Aceptable Tlaquepaque 76 Aceptable Loma Dorada 93 Aceptable Águilas 69 Aceptable Miravalle 84 Aceptable Santa Anita 91 Aceptable Santa Fe 106 Mala Las Pintas 106 Mala Vallarta 26 Buena

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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