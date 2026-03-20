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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 20 de marzo

La mañana de este viernes 20 de marzo se registran índices altos de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); aquí te decimos cuál es la calidad del aire en la ciudad.

Por: El Informador

Este viernes 20 de marzo, SEMADET registra mala calidad de aire en Las Pintas con 103 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este viernes 20 de marzo, SEMADET registra mala calidad de aire en Las Pintas con 103 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La mañana de este viernes 20 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como en Las Pintas y Santa Fe con 106 puntos IMECA (cada una).

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 20 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Las Pintas con 106 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Vallarta, con 26 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 20 de marzo: 

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Santa Margarita 55 Aceptable
Atemajac 58 Aceptable
Country -1 Buena
Oblatos 70 Aceptable
Centro 62 Aceptable
Tlaquepaque 76 Aceptable
Loma Dorada 93 Aceptable
Águilas 69 Aceptable
Miravalle 84 Aceptable
Santa Anita 91 Aceptable
Santa Fe 106 Mala
Las Pintas 106 Mala
Vallarta 26 Buena

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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