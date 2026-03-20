Jalisco registra 33 casos activos de gusano barrenador del ganado al 19 de marzo, de acuerdo con el monitoreo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estatal, lo que refleja un aumento respecto a las cifras reportadas a inicios de mes.

El 5 de marzo, la dependencia estatal tenía identificados 16 casos acumulados desde noviembre de 2025, distribuidos en siete municipios. De ese total, 13 se mantenían activos y tres ya habían sido desactivados tras completar el proceso sanitario correspondiente.

La actualización más reciente muestra no sólo un incremento en los casos activos, sino también una mayor presencia territorial del problema. Actualmente, los 33 casos activos se encuentran distribuidos en varios municipios del Estado.

Jilotlán de los Dolores concentra la mayor carga, con nueve casos activos y 11 acumulados. Tamazula de Gordiano se ubica en segundo lugar, con cinco casos activos. Pihuamo y Tecalitlán registran tres casos activos cada uno.

En Tolimán, Tuxpan y Valle de Juárez se reportan dos casos activos respectivamente. Además, municipios como Villa Purificación, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Zapotitlán de Vadillo, Santa María del Oro y Lagos de Moreno presentan un caso activo cada uno.