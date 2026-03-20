De cara al próximo periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, las autoridades sanitarias ofrecieron a la ciudadanía distintas recomendaciones para evitar accidentes que, incluso, pueden llegar a ser mortales.

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez, recordó que durante el periodo vacacional hay riesgo de un aumento en los accidentes (en todos sus tipos) en alrededor del 20%, debido principalmente a la mayor presencia de niños, niñas y adultos mayores en los hogares, y en general a más personas en las calles.

De acuerdo con el director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud Jalisco (CEPAJ), Ricardo Gonzalo Sánchez, en las vacaciones de Semana Santa y Pascua de 2025 murieron 70 personas. De ellas, 45 perdieron la vida en percances viales, 16 en Centros y Sitios de Recreación y 9 en el hogar.

En este sentido, y a fin de evitar que estas cifras puedan incrementar en el mismo periodo vacacional de este 2026, Sánchez emitió una serie de recomendaciones para alertar a la ciudadanía y evitar así ser víctima de alguna situación extraordinaria que ponga en riesgo su vida.

Estas son las recomendaciones para prevenir accidentes en Semana Santa y Pascua

La primera de ellas y una de las más importantes, dijo el director, se encuentra el siempre hacer caso a las indicaciones que emitan las autoridades o el personal a cargo del sitio donde se encuentren, así como a sus reglamentos, ya sea en bosques, playas, parques de diversiones, parques acuáticos o cualquier centro de recreación.

Especialmente, instó a las familias cuyo destino es la playa, a permanecer alerta del oleaje en el mar, y si la indicación es no entrar al agua o entrar con restricciones, debe atenderse la medida.

En el caso de las y los niños pequeños, particularmente, instó a madres, padres y tutores de permanecer pendientes de que se encuentren lejos del agua sin supervisión, pues bastan solo 28 segundos para que un menor tenga afectaciones cerebrales por ahogarse dentro del agua.

Al salir a carretera, recomendó verificar las condiciones físicas y mecánicas del vehículo en el que se viajará, y salir en él siempre y cuando tenga la capacidad para ser conducido de manera segura. También instó a conducir a los límites de velocidad permitidos en la vía en la que se conduce, pues de lo contrario, disminuyen las capacidades de reacción en caso de que algo pueda llegar a ocurrir.

Conducir por arriba de los límites de velocidad, explicó, reduce el campo visual: si bien el ojo alcanza una visión de 180 grados en una conducción normal, aumentar la velocidad reduce esa visión a un 90% lo cual representa un aumento del 55% en el riesgo de protagonizar un percance vial que puede poner en riesgo la vida de las personas y de la familia o amistades quienes le acompañan.

Para el caso de motociclistas, insistió en la importancia de utilizar casco certificado y en buenas condiciones. Por otro lado y en casa, el director del CEPAJ recomendó tener bien etiquetados todos los productos de limpieza o químicos que se alberguen, mantenlos cerrados y fuera del alcance de las niñas y niños.

Atender estas recomendaciones, señalaron Ricardo Gonzalo Sánchez y Héctor Raúl Pérez Gómez, permitirá minimizar el riesgo de accidentes, en busca de seguir disminuyendo el número de muertes en este periodo vacacional, considerando que en el asueto de Semana Santa y Pascua de 2024 fueron 78 los fallecimientos.

"A medida que los medios de comunicación difundan todas estas recomendaciones, la población tenga acceso a ellas y haga conciencia de que está en ellos cuidarse, junto con lo que vamos a hacer nosotros como autoridades como prevención, creo que la casuística tendrá que ir a la baja", manifestó el titular del CECAJ.

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AO

