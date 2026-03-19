Tras años de abandono, Ana se convierte en una de las primeras habitantes de Arbolada del Mirador

Alguna vez lo soñó y hoy por fin lo cumplió. Ana Isabel Macías recibió este jueves, por fin, las llaves de lo que será su nuevo hogar: una pequeña casita que forma parte de lo que será Arbolada del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Vecina de la colonia Echeverría, con mucho miedo decidió invertir en su propiedad en lo que alguna vez fue el llamado "Chernobyl de México", ese que por su estado de abandono se convirtió por años en un foco de inseguridad para Tlajomulco, pero que hoy tiene nueva vida.

El miedo se fue cuando supo que la zona había sido rehabilitada, y hoy lucía diferente gracias a la recuperación emprendida por el ayuntamiento de Tlajomulco, el gobierno del Estado, la iniciativa privada y el Infonavit, comprometiéndose a garantizar los servicios públicos como el transporte público, el agua, la luz y, por supuesto, la seguridad, para evitar que una vez más la zona quedara en el abandono.

Ana Isabel tenía muchas ganas de poder tener su propiedad, pero al quedarse sin empleo por una temporada no veía el momento para cumplirlo. Así fue que una vez que consiguió un nuevo trabajo, en una empresa de válvulas de gas, puso todo su empeño para reunir rápidamente sus puntos, y a través del Infonavit, poder acceder a esta propiedad, que se encuentra justo en el rango de lo que ella puede pagar.

"Hoy estoy muy contenta porque ya tengo algo que dejarle a mis hijos en un futuro. Yo sé que ellos van a llegar a tener su casa, pero yo quiero dejarles algo también. Sí me daba un poco de miedo elegir casa aquí, pensando en que estaba muy feo, pero hoy ya se ve muy diferente", dijo la mujer.

De acuerdo con lo referido por la mujer, la casa tendrá un costo de aproximadamente 700 mil pesos, que podrá saldar en pagos mensuales de menos de 2 mil 500 pesos, por un periodo de entre 15 a 30 años, según las posibilidades que vaya teniendo para pagarla.

"Estamos viendo para ya próximamente mudarnos para acá, mi marido, mis tres hijas, un nieto pequeño que tengo y yo. Me siento muy contenta, es un sueño concretado", añadió Ana Isabel.

Así, la historia de esta mujer se convierte en una de las primeras que conformarán Arbolada del Mirador, fraccionamiento ubicado en la Zona Valles como parte de la estrategia "Tlajo, tu nuevo hogar", que permitió transformar una de las zonas con mayor rezago habitacional en un espacio con condiciones reales para vivir.

Como parte de esta primera fase, se concretó la rehabilitación de alrededor de 800 viviendas en el desarrollo ya mencionado, para superar las mil unidades habitacionales que se entregarán en otros polígonos de la zona este mismo 2026, según proyectó René Caro Gómez, coordinador de Gestión del Territorio de Tlajomulco.

"Vamos a seguir construyendo ese futuro que merecen todas nuestras generaciones, un futuro próspero, en desarrollo y en mejores condiciones para todas y para todos. Aquí está un gran ejemplo de que sí se puede; lo que era un lugar abandonado , que era motivo de mofa, que era motivo incluso de que influencers vinieran a evidenciarlo como el Chernobyl mexicano, hoy es el nuevo hogar para muchas familias que van a venir a habitar esta hermosa tierra" , dijo el alcalde, Gerardo Quirino, durante la inauguración oficial de Arbolada del Mirador.

Con la entrega de Arbolada del Mirador, Tlajomulco deja atrás el estigma del llamado "Chernobyl Mexicano" y abre una nueva etapa para la zona, consolidando comunidades vivas donde antes había abandono, destacó por su parte el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien reconoció el trabajo en equipo de la actual administración municipal con el Estado, la Federación, la iniciativa privada y el Infonavit.

SABER MÁS:

El Plan de Recuperación de Vivienda de Tlajomulco se estructura en cuatro ejes: la recuperación de cartera vencida en coordinación con Infonavit; la recuperación de vivienda mediante inversión privada, como en este proyecto; la facilitación de procesos para la conclusión de viviendas; y la condonación de multas, recargos y prescripciones como incentivos para su reactivación.



YC