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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 24 de abril

La mañana de este viernes 24 de abril se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Este viernes 24 de abril se registra calidad del aire buena en Santa Margarita con 27 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este viernes 24 de abril se registra calidad del aire buena en Santa Margarita con 27 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este viernes 24 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Las Pintas con 96 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 24 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Margarita con 27 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Las Pintas con 96 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Atemajac 33 puntos IMECA Buena
Country 32 puntos IMECA Buena
Oblatos 51 puntos IMECA Aceptable
Centro 53 puntos IMECA Aceptable
Tlaquepaque 32 puntos IMECA Buena
Loma Dorada 59 puntos IMECA Aceptable
Águilas 36 puntos IMECA Buena
Las Pintas 96 puntos IMECA Aceptable
Vallarta 59 puntos IMECA Aceptable
Miravalle 60 puntos IMECA Aceptable
Santa Fe 65 puntos IMECA Aceptable
Santa Margarita 27 puntos IMECA Buena
Santa Anita 49 puntos IMECA Buena

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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