Jalisco impulsa ley para ser la capital creativa en América Latina

Con la mira puesta en posicionar a Jalisco como referente de la economía creativa en México y América Latina, el Congreso del Estado aprobó el dictamen para expedir la Ley para el Desarrollo y Fomento de las Industrias Creativas, impulsada por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez.

La legisladora destacó que la llamada “Economía Naranja” ya tiene un peso relevante en la entidad, con seis mil 764 unidades económicas registradas, una aportación del 3% al Producto Interno Bruto estatal y la generación de alrededor de 55 mil empleos.

A nivel nacional, este sector representa cerca de 55 mil millones de dólares anuales y más de 5.28 millones de empleos, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de contribuir con el 4.8% del PIB.

“Esta ley no solo busca el crecimiento económico, sino fortalecer la identidad cultural y la cohesión social de Jalisco”, señala el dictamen, alineado con estándares de la UNESCO y la Agenda 2030.

La normativa contempla la creación del Fondo Jalisco Creativo, un Consejo Estatal para el sector y un padrón que permitirá mapear el ecosistema y facilitar la protección de la propiedad intelectual.

Asimismo, apuesta por la descentralización mediante polos regionales y el impulso de la Red de Centros de Innovación, con el objetivo de consolidar a Jalisco como capital de la economía creativa en Latinoamérica.