Alcaldes de municipios aledaños al Lago de Chapala reconocieron la existencia de descargas irregulares que han contribuido en el deterioro de la calidad del agua que abastece a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en medio de crecientes quejas ciudadanas por agua turbia y con mal olor.

El presidente de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, admitió que en su municipio se han detectado vertidos indebidos, aunque aseguró que varios ya fueron corregidos. Detalló que en colonias como Riberas del Pilar se identificaron puntos de descarga, lo que derivó en intervenciones inmediatas para subsanar el problema.

“Donde detectamos descargas, actuamos para corregirlas. No descartamos que existan otras que aún no hemos identificado, pero las que localizamos se atienden”.

El munícipe subrayó la urgencia de que el Plan Hídrico Nacional contemple una revisión integral de todas las descargas en la Cuenca Lerma-Chapala.

La alcaldesa de Ocotlán, Deysi Ángel Hernández, informó que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se han identificado descargas ilegales en comunidades como San Martín de Zula y Santa Clara. Indicó que el municipio ya implementa acciones para mejorar la infraestructura sanitaria, incluyendo drenaje, colectores y la construcción de una nueva planta de tratamiento.

Explicó que esta planta permitirá tratar aguas residuales que actualmente se vierten directamente a los cuerpos hídricos. Precisó que el proyecto contempla una inversión superior a los 60 millones de pesos y que se prevé su conclusión hacia finales de este año, tras la donación de un predio municipal y el avance en estudios técnicos.

Estas declaraciones ocurren luego de que el SIAPA reconociera reportes de agua turbia o con olor desagradable en cerca del 10% de las colonias que atiende en la metrópoli: en alrededor de 184 de un total de mil 840.

Especialistas de la Universidad Panamericana advirtieron la necesidad de una intervención estructural en el sistema hídrico de la metrópoli. Proponen la implementación de un plan maestro y una reingeniería del SIAPA, enfocado en la gestión integral del agua y en la supervisión estricta de las descargas residuales.

El académico Carlos Ornelas planteó reducir la dependencia del sistema antiguo -donde se concentra gran parte de la contaminación- y priorizar el uso del acueducto Chapala-Guadalajara, pese a sus limitaciones operativas. Urgió a establecer una vigilancia constante de los vertidos, tras documentarse descargas irregulares en el Arroyo Seco, conectado al sistema que abastece la planta potabilizadora de Miravalle.

Finalmente, los especialistas coincidieron en la necesidad de construir un segundo acueducto Chapala-Guadalajara, modernizar la infraestructura existente y atender de fondo la contaminación del lago y la Cuenca del Río Lerma, con el objetivo de garantizar agua de mejor calidad para la población.

¿Cómo se abastece la metrópoli?

60% del Lago de Chapala.

30% de agua subterránea o pozos.

10% de la Presa Calderón.

Suman voces contra Acueducto Solís-León

En el marco del Día Mundial del Agua, alcaldes reiteraron su rechazo al Acueducto Solís-León, impulsado por la Comisión Nacional del Agua.

Durante una reunión, los presidentes de Jamay, Jocotepec, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán, Chapala, Poncitlán, Tuxpan y La Barca advirtieron que el proyecto podría generar afectaciones económicas, ambientales y sociales en la región.

El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, alertó que el volumen de agua que recibe el lago de la Presa Solís (ubicada en Guanajuato) podría reducirse de 800 a sólo 200 millones de metros cúbicos anuales.

Explicó que la principal preocupación radica en que, con la operación del acueducto, disminuiría el trasvase de agua desde la Presa Solís hacia el lago, lo que limitaría su recarga natural; es decir, temen que deje de llegar suficiente agua desde esa fuente, afectando el equilibrio hídrico del embalse.

Los munícipes recordaron que desde agosto pasado entregaron un manifiesto sin obtener respuesta por parte del Gobierno federal y que miles de amparos han sido desechados.

El proyecto busca abastecer a ciudades de Guanajuato, principalmente León, lo que ha intensificado la preocupación regional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el acueducto no afectará Chapala.

CT