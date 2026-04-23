Jueves, 23 de Abril 2026

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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 23 de abril

La mañana de este jueves 23 de abril se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Este jueves 23 de abril se registra calidad del aire aceptable en Santa Margarita con 32 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este jueves 23 de abril se registra calidad del aire aceptable en Santa Margarita con 32 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este jueves 23 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Las Pintas con 88 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 23 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Margarita con 32 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Las Pintas con 88 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Atemajac 37 Buena
Country 60 Aceptable
Oblatos 67 Aceptable
Centro 57 Aceptable
Tlaquepaque 37 Buena
Loma Dorada 52 Aceptable
Águilas 37 Buena
Las Pintas 88 Aceptable
Vallarta 58 Aceptable
Miravalle 59 Aceptable
Santa Fe 66 Aceptable
Santa Margarita 32 Buena

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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