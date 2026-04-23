A continuación, te presentamos todos los detalles del clima que debes conocer para planificar tu día en la ciudad, evitando contratiempos y cuidando tu salud ante las inclemencias del tiempo que dominarán la región occidente de México durante las próximas horas.

El termómetro no da tregua en la ciudad: mañanas frescas y tardes sofocantes

Este jueves 23 de abril de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece con un ambiente ligeramente fresco, registrando temperaturas mínimas que rondan los 15 grados Celsius . Sin embargo, no te dejes engañar por esta aparente tregua matutina, ya que el panorama cambiará drásticamente.

Conforme avance el reloj y el sol se posicione en lo alto, el calor tomará el control absoluto de la capital de Jalisco. Las calles, avenidas y zonas comerciales experimentarán un incremento térmico acelerado, transformando la frescura inicial en un ambiente verdaderamente sofocante.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 32 grados Celsius poco después del mediodía . Este pico de calor se mantendrá constante durante gran parte de la tarde, exigiendo precaución a los transeúntes.

Esta situación climática responde directamente a un fuerte sistema de alta presión que se ha estacionado sobre la región. Dicho fenómeno atmosférico mantiene los cielos completamente despejados, bloqueando cualquier posibilidad de nubosidad que pudiera brindar sombra o alivio a los habitantes del occidente del país.

Cero lluvias y una humedad que se desploma a niveles críticos

Quienes esperaban un respiro con alguna llovizna primaveral tendrán que seguir esperando pacientemente. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en un rotundo cero por ciento para este jueves, confirmando que los paraguas deberán quedarse guardados en el armario por el momento.

Sumado a la falta de lluvia, la humedad relativa caerá drásticamente hasta alcanzar un escaso 15 por ciento. Esta combinación de factores genera una sensación de calor seco que resulta bastante incómoda, acelerando la deshidratación corporal y resecando las vías respiratorias de las personas sensibles.

Municipios aledaños como Zapopan y Tlaquepaque replicarán exactamente estas mismas condiciones extremas. Toda la metrópoli experimentará un nivel de estrés hídrico y térmico considerable, lo que obliga a las autoridades a emitir recomendaciones constantes para evitar golpes de calor entre la población más vulnerable.

Incluso en las zonas turísticas cercanas al Lago de Chapala, el ambiente se percibirá inusualmente árido y caluroso. Este escenario confirma que Jalisco está atravesando una de las fases más críticas y secas de la actual temporada de estiaje, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.

Protección obligatoria ante la radiación UV y recomendaciones vitales

El factor más alarmante para este jueves no es solamente la alta temperatura, sino el peligroso índice de radiación ultravioleta. Los monitoreos indican que los rayos solares alcanzarán niveles extremos, superando los 11 puntos en la escala internacional, un riesgo silencioso pero muy dañino.

Exponerse al sol de manera directa y sin la protección adecuada entre las 11:00 y las 16:00 horas representa un riesgo inminente. Los dermatólogos advierten que estas condiciones pueden causar quemaduras severas en la piel en cuestión de minutos y complicaciones de salud a largo plazo.

Para enfrentar esta intensa jornada de manera segura y responsable, los expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara recomiendan a toda la ciudadanía seguir estrictamente una serie de medidas preventivas antes de salir de sus hogares o lugares de trabajo.

• Aplica protector solar FPS 50+ cada dos horas.

• Viste ropa ligera, holgada y de colores claros.

• Mantente hidratado bebiendo agua natural constantemente, sin esperar a tener sed.

• Evita actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor radiación solar.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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