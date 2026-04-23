Ayuntamiento de Guadalajara refrenda apoyo a víctimas de las explosiones del 22 de abril

Guadalajara refrenda su respaldo a las víctimas de las explosiones ocurridas el 22 de abril de 1992, al cumplirse 34 años de la tragedia. En este marco, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, acompañó a los afectados en una guardia de honor realizada en la “Estela contra el Olvido”, ubicada en el Jardín de San Sebastián de Analco.

Durante el acto conmemorativo, la alcaldesa reiteró el compromiso del Gobierno de Guadalajara de mantener el acompañamiento a las víctimas y atender sus necesidades con un enfoque humano. Señaló que, desde el inicio de la actual administración, se ha trabajado en brindar apoyo constante a quienes resultaron afectados, reconociendo la responsabilidad institucional en este proceso.

“Como presidenta municipal, la vida me ha dado la oportunidad de trabajar con ustedes, entendiendo que hay una parte de responsabilidad institucional y la hemos cumplido a cabalidad”, afirmó Delgadillo ante los asistentes.

La presidenta recordó que, en su etapa como senadora, alzó la voz junto con el hoy gobernador, Pablo Lemus, para exigir a Pemex que asuma su responsabilidad por lo ocurrido hace más de tres décadas, lo cual, señaló, sigue pendiente.

En ese contexto, destacó el anuncio reciente del gobernador sobre la presentación de una iniciativa que busca garantizar recursos permanentes para las víctimas y sus familiares, independientemente de la administración en turno. Este planteamiento contempla asegurar el fondo del subsidio, considerado como un apoyo relevante para quienes resultaron afectados.

Asimismo, Delgadillo subrayó que el Municipio ya realizó una aportación de 4 millones de pesos al Fideicomiso, como parte de las acciones encaminadas a respaldar a las víctimas.

Por su parte, Carmen Libertad Montelongo, integrante del fideicomiso 22 de Abril, señaló que continuarán en la lucha para lograr una reparación integral del daño y mantener viva la memoria de lo sucedido.

Previo a la guardia de honor, la presidenta municipal asistió a una misa en memoria de las víctimas. En ambas actividades también estuvo presente Lilia Ruiz, integrante de la asociación civil 22 de Abril.

Bomberos de Guadalajara rindieron homenaje a sus compañeros caídos con pase de lista. ESPECIAL

Encienden llama eterna por bomberos

El Gobierno de Guadalajara rindió homenaje a los bomberos que perdieron la vida en las explosiones del 22 de abril de 1992, al cumplirse 34 años de la tragedia. Bajo el lema “Un bombero nunca muere, solo se adelanta en el llamado”, autoridades municipales y elementos de la corporación recordaron a sus compañeros caídos.

Integrantes de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos se reunieron en Base 1 para realizar el pase de lista y un toque de silencio en su honor. Los nombres de Ricardo González Jaramillo, Rubén Mercado Gómez y Raybel Medina Vite fueron mencionados como símbolo de valentía y sacrificio.

Durante el acto, la Comandante Jeeny de la Torre Ruelas encendió la llama eterna, acompañada por el sonido de la campana y la colocación de una ofrenda floral.

La presidenta municipal, Vero Delgadillo, encabezó la guardia de honor junto a autoridades municipales y una diputada local.

Ofrendas florales fueron colocadas en la Estela contra el Olvido. ESPECIAL

Gobierno estatal garantiza recursos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo una mesa de trabajo con un grupo representativo mayoritario de personas afectadas por las explosiones del 22 de abril de 1992, encabezado por Sonia Solórzano, con el objetivo de dar seguimiento a sus necesidades.

A 34 años de la tragedia, el mandatario estatal afirmó que se garantizarán los recursos suficientes para cubrir, durante este año, pensiones y gastos a través del Fideicomiso Apoyo de Seguridad Social (FIASS).

Ante el riesgo de que los recursos del FIASS se agoten, anunció la realización de un estudio actuarial que permitirá calcular las necesidades financieras y sustentar una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado de Jalisco, con el fin de asegurar estos apoyos a futuro.

Además, indicó que continuará el respaldo en atención médica, con servicios especializados en el Hospital General de Occidente, así como el acceso a operaciones, prótesis y sillas de ruedas.

Sonia Solórzano reconoció la atención brindada por autoridades estatales y municipales, y reiteró el llamado a Pemex para que asuma su responsabilidad.

