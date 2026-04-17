A tan solo menos de dos horas de Guadalajara, Jalisco, se encuentran las mejores tostadas, que son irresistibles tanto para locales como para turistas y que incluso muchos aseguran que no se les compara con otras que pueda haber en el estado.

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Jalisco, cuna del mariachi, la charrería y el tequila, y asimismo rico también en su gastronomía tradicional que ha pasado de generación en generación y sigue siendo de las favoritas hasta la contemporaneidad. Un platillo que a muchos “se les hace agua la boca” de tan solo escucharlo son las famosas tostadas de Ciudad Guzmán. Se trata de tostadas raspadas que se caracterizan por su exquisito sabor gracias a la famosa salsa de jitomate y el queso fresco espolvoreado que las envuelve.

Las mejores tostadas de Ciudad Guzmán

Las opiniones son variadas, pues el gusto de aquellos que tienen la fortuna de probarlas puede ser diferente de acuerdo al lugar al que vayan. Para darte las mejores opciones de los lugares en los que puedes probarlas, te decimos cuáles son las mejores tostadas de Ciudad Guzmán, Jalisco, según recomendaciones de Google.

Tostadas Pepe

4.3 estrellas de calificación

Ubicación: Prisciliano Sánchez 8, Cd. Guzmán Centro, 49000 Cdad. Guzmán, Jal.

Tostadas Don Rubén

4.5 estrellas de calificación

Ubicación: C. Federico del Toro 715, Cd. Guzmán Centro, 49000 Cdad. Guzmán, Jal.

Tostadas El Aventurero

4.2 estrellas de calificación

Ubicación: Calle Gral. Ramón Corona Madrigal 42, Cd. Guzmán Centro, Cdad. Guzmán, Jal.

Tostadas Don Luis y familia

4.6 estrellas de calificación

Ubicación: Refugio Barragán de Toscano 42, Cd Guzmán Centro, 49000 Cdad. Guzmán, Jal.

Tostadas Mary's

4.5 estrellas de calificación

Ubicación: Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde 308, 49000 Cdad. Guzmán, Jal.

Si decides darte una vuelta a Ciudad Guzmán a comer unas deliciosas tostadas, puedes aprovechar tu viaje para hacer algunas otras actividades turísticas; aquí te decimos las opciones que hay.

Tu recorrido puede empezar en el corazón de la ciudad, recorriendo la Plaza Principal y conociendo los edificios más emblemáticos y admirando su arquitectura, que nos remonta a años atrás, tal como la Catedral de Santa María de la Asunción con su impresionante arquitectura neoclásica.

Si eres amante de la naturaleza, la Laguna de Zapotlán te encantará, un lugar ideal para contemplar a las aves aledañas, hacer caminatas al atardecer o llevar a cabo un paseo en kayak y bicicleta, y fotografía de paisaje.

Si te gusta el senderismo, a solo unos kilómetros de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Nevado de Colima, que ofrece darte una de las mejores experiencias en senderismo, campismo y visitas espectaculares desde lo más alto.

No lo pienses más y recorre Ciudad Guzmán, degusta las exquisitas tostadas, da un tour por la ciudad y disfruta de la naturaleza que ofrece.

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