El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este viernes 29 con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy viernes 29 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe y Las Pintas. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Tlaquepaque y Santa Margarita, ambas con 29 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 37 puntos IMECA Buena Country 48 puntos IMECA Buena Oblatos 39 puntos IMECA Aceptable Tlaquepaque 29 puntos IMECA Buena Águilas 35 puntos IMECA Buena Las Pintas 115 puntos IMECA Aceptable Miravalle 42 puntos IMECA Buena Loma Dorada 49 puntos IMECA Buena Santa Fe 73 puntos IMECA Aceptable Centro 47 puntos IMECA Buena Santa Margarita 29 puntos IMECA Buena

¿Hay contingencia hoy 29 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este viernes 29 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Santa Margarita y Atemajac; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 115 puntos IMECA en Las Pintas.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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