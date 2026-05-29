Prepárate para sudar; prevén radiación al máximo y cero lluvias en Guadalajara

Si planeas salir hoy, prepárate para sudar y proteger tu piel al máximo. Este viernes el calor extremo no da tregua, los rayos UV alcanzarán niveles críticos y la lluvia seguirá ausente. Tu rutina diaria deberá adaptarse obligatoriamente a estas sofocantes condiciones climáticas para evitar un golpe de calor.

Este viernes 29 de mayo de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimentará una de las jornadas más cálidas y secas de toda la semana . Las autoridades meteorológicas confirmaron que el cielo completamente despejado y la alta presión atmosférica generarán un ambiente sofocante desde las primeras horas del amanecer.

Los termómetros locales registrarán un ascenso rápido, constante y sin piedad para los transeúntes. Aunque la mañana comenzó con una mínima agradable de 17 grados Celsius, se espera que durante el punto máximo de la tarde la temperatura alcance entre los 34 y 35 grados, con una sensación térmica superior .

Temperaturas extremas y radiación implacable

El pronóstico oficial emitido por la Conagua confirma que la probabilidad de lluvia se mantiene estancada en un nulo cero por ciento . Las condiciones atmosféricas sumamente estables impedirán la formación de nubosidad significativa durante la mayor parte del día, prolongando la sequía en toda la región occidente del país.

Ante este complicado panorama climático, los especialistas en dermatología advierten que el índice de radiación ultravioleta será extremadamente alto. La exposición directa al sol sin la protección adecuada, especialmente en el bloque crítico de las 12:00 a las 16:00 horas, representa un riesgo severo y silencioso para la salud.

Para mitigar ligeramente la pesada sensación de bochorno, se esperan vientos moderados provenientes del oeste a lo largo de la tarde. Las ráfagas oscilarán entre los 5 y los 15 kilómetros por hora, ofreciendo un leve y momentáneo respiro únicamente en las zonas más abiertas y altas de la ciudad.

El ambiente general se mantendrá notablemente seco , con niveles de humedad relativa que rondarán apenas entre el 16% y el 39%. Esta preocupante falta de humedad en el aire acentuará la percepción de calor extremo, resecando rápidamente las vías respiratorias, los ojos y la piel de los ciudadanos tapatíos.

Para que puedas planificar tus actividades al aire libre con mayor precisión, a continuación te presentamos los datos meteorológicos más urgentes de la jornada:

Temperatura máxima: 35°C a las 15:00 horas.

35°C a las 15:00 horas. Probabilidad de lluvia: 0% en toda la metrópoli.

0% en toda la metrópoli. Índice UV: Nivel 13 (Extremadamente alto).

Nivel 13 (Extremadamente alto). Viento: Rachas máximas de 15 km/h.

El impacto en la metrópoli y sus reservas naturales

En municipios aledaños y densamente poblados como Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, el escenario meteorológico será prácticamente idéntico, manteniendo un cielo libre de nubes. Las autoridades de protección civil han comenzado a emitir alertas preventivas para evitar incidentes médicos en plazas, tianguis, mercados y diversos espacios públicos abiertos.

Especialistas de la Universidad de Guadalajara, a través de sus institutos de investigación meteorológica, recuerdan que mayo históricamente se consolida como el mes más caluroso del año . Esta intensa ola de calor prolonga las altas temperaturas que ya habían roto récords históricos durante las últimas semanas en la entidad.

Debido a estas condiciones ambientales tan extremas, se recomienda encarecidamente prestar especial atención a los sectores más vulnerables de la población. Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas deben permanecer en interiores frescos y bien ventilados durante las horas de mayor radiación solar.

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Las mascotas también sufren de manera silenciosa los estragos de este clima abrasador, por lo que es vital asegurarles agua fresca y sombra constante. Se debe evitar a toda costa pasearlos sobre el asfalto caliente durante el mediodía para prevenir quemaduras graves y dolorosas en los cojinetes de sus patas.

El severo impacto del estiaje prolongado sigue mermando de forma visible y preocupante los niveles del Lago de Chapala. El vaso lacustre más grande de México resiente la intensa evaporación diaria provocada por el sol inclemente, lo que subraya la urgencia ineludible de cuidar el agua en todos los hogares.

Por su parte, el Bosque La Primavera se encuentra actualmente en un estado de vulnerabilidad crítica ante el inminente riesgo de incendios forestales. La peligrosa combinación de maleza seca, muy baja humedad y altas temperaturas crea el escenario perfecto para siniestros, exigiendo la máxima responsabilidad a todos sus visitantes.

Recomendaciones clave para sobrevivir a la jornada

Para mantener tu hogar lo más fresco posible, la clave principal radica en dominar la ventilación estratégica y el control de la luz natural. Mantener las ventanas, cortinas y persianas cerradas durante el día actúa como un escudo térmico eficiente que evita que el aire caliente ingrese a las habitaciones.

La hidratación constante y abundante será tu mejor aliada frente a este pronóstico meteorológico tan severo. Los médicos sugieren consumir al menos dos litros de agua natural a lo largo del día, evitando estrictamente las bebidas azucaradas, con cafeína o alcohólicas, ya que estas favorecen una deshidratación celular mucho más rápida.

Aunque el panorama actual luce completamente desértico y sofocante, los modelos climáticos a mediano plazo ofrecen una pequeña luz de esperanza. Se espera que las lluvias formales, constantes y refrescantes comiencen a bañar la ciudad hacia la segunda quincena de junio , marcando por fin el inicio del ansiado temporal.

Mientras ese cambio de estación llega, la prevención activa y el sentido común serán fundamentales para superar este viernes caluroso sin ningún contratiempo de salud. Mantente siempre informado a través de los canales oficiales y nunca subestimes el poder destructivo de los rayos solares en esta recta final de mayo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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