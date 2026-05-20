El Gobierno de Jalisco, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organizaciones civiles y la Universidad de Guadalajara, presentó el Mundialito Jalisco 2026, el cual es una iniciativa de inclusión social con la que buscan utilizar el deporte para fortalecer la convivencia, la integración y la construcción de paz entre personas que se encuentran en situación de movilidad humana.

Diez equipos conformados por distintas organizaciones sociales de GDL

El torneo se llevará a cabo el próximo 29 de mayo en la Unidad Deportiva López Mateos y contará con la participación de 10 equipos conformados por integrantes de distintas organizaciones sociales de Guadalajara, entre ellas: FM4 Paso Libre, El Refugio, colectivos de diásporas de Honduras, El Salvador y Colombia, así como padres de familia vinculados a las Leonas Negras.

Esta iniciativa se desarrollará a semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde Guadalajara será sede de cuatro partidos. En ese contexto, los organizadores del Mundialito Jalisco señalaron que el futbol puede ser una herramienta para la integración social en comunidades migrantes, refugiadas, los grupos en situación de vulnerabilidad y no solo ser visto como un espectáculo deportivo.

La iniciativa nació en 2023 y está dirigida a personas de entre 18 y 42 años. Los equipos estarán integrados por entre 10 y 12 participantes y deberán mantener en cancha al menos a tres mujeres durante los partidos, como parte de las reglas que se presentaron de inclusión y equidad del torneo.

Se busca fortalecer el tejido social por medio del deporte

Durante la presentación del evento, Carlos Sevilla, analista de movilidad humana del PNUD, señaló que con el Mundialito se busca generar espacios seguros y de convivencia para personas migrantes, refugiadas, desplazadas y miembros de la comunidad LGBT.

“En la cancha se encontrarán hombres, mujeres, personas migrantes, refugiadas, desplazadas y miembros de la comunidad LGBT, cobijados por organizaciones civiles, el sector empresarial y las instituciones de gobierno”, explicó. Añadió que desde el PNUD el deporte es entendido como una herramienta de transformación social.

“Más allá de la actividad física, es una forma de derribar prejuicios y construir puentes de confianza entre las personas en situaciones de movilidad humana”, expresó.

Por su parte, Fernando Ortega Ramos, director general del CODE Jalisco, destacó que el torneo busca fortalecer el tejido social a través del deporte y generar espacios para sectores vulnerables.

“Queremos construir identidad, representación, armonía, paz y oportunidades". “Todas y todos tenemos la oportunidad de fortalecer el tejido social a través del deporte”, afirmó.

Otras actividades que se llevarán a cabo en el evento

Además de los partidos de futbol, habrá otras actividades como clínicas deportivas, dinámicas de tiro a gol, módulos de atención relacionados con salud, educación y empleo y presentaciones culturales abiertas para todo el público.

Los organizadores informaron que habrá trofeos para los tres primeros lugares y también se entregará un reconocimiento denominado tarjeta verde para el equipo que realice la mayor cantidad de acciones positivas y de juego limpio durante este torneo.

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AS