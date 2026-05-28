Esta será la multa en Jalisco si no hiciste el cambio de placas

El Servicio Estatal Tributario emitió un recordatorio institucional dirigido a los propietarios de vehículos en Jalisco sobre la conclusión del programa de actualización de placas. La dependencia subrayó la importancia de completar este trámite administrativo antes del cierre oficial para cumplir con las normativas vigentes.

Con base en la información proporcionada por las autoridades, el programa denominado reemplacamiento 3x1 finalizará de manera definitiva este viernes 29 de mayo. Se ha confirmado que el calendario establecido se mantendrá sin modificaciones, por lo que no se contemplan periodos adicionales para esta fase del proceso.

Los datos oficiales muestran un avance sostenido en la regularización del padrón vehicular. Hasta la fecha, un millón 421 mil 573 automóviles han completado el canje de láminas, lo cual representa un cumplimiento del 83.64 por ciento de la meta proyectada por la administración estatal.

Para atender la afluencia de ciudadanos durante estos últimos días, el titular del organismo, Carlos Arias, anunció una medida de apoyo logístico. Las Oficinas Recaudadoras del Estado operarán con un horario ampliado, brindando servicio continuo hasta las 18:00 horas para facilitar la recepción de los contribuyentes.

En el contexto de las obligaciones fiscales de 2025, los registros indican el pago de dos millones 637 mil 971 refrendos vehiculares. De esta cifra global, un millón 699 mil 651 unidades tenían el requerimiento específico de sustituir sus placas metálicas conforme a las disposiciones del gobierno estatal.

Para los ciudadanos que realicen el trámite posterior a la fecha límite, la Ley de Ingresos de Jalisco establece un tabulador específico. El costo por la expedición extemporánea de las placas será de 2 mil 500 pesos, un monto que corresponde únicamente al cargo por el canje tardío.

Adicionalmente a los costos administrativos, la normativa estatal de movilidad contempla lineamientos claros sobre la circulación. A partir del 1 de junio, los vehículos que no cuenten con las placas actualizadas no cumplirán con los requisitos legales para transitar por la vía pública.

¿De cuánto será la multa?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco detalla las disposiciones para quienes circulen con láminas vencidas. Las multas estipuladas por esta falta administrativa varían entre 20 y 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a un rango de 2 mil 347 a 7 mil 39 pesos.

Un requisito indispensable para concretar la entrega de las nuevas placas es la regularización del historial del vehículo. Los propietarios deben asegurarse de cubrir previamente cualquier adeudo por concepto de refrendos, recargos o infracciones viales para que el sistema permita concluir el trámite.

En este momento, el registro de unidades que aún requieren realizar el cambio es de 278 mil vehículos particulares. Las autoridades reiteran la invitación a este grupo de automovilistas para que acudan a los módulos y mantengan su documentación en regla, asegurando así su libre tránsito por el estado.

MF