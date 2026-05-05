Alcaldes metropolitanos destacan cercanía de Karla Planter y el fortalecimiento de la red educativa

El primer año de gestión de la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, fue valorado por las y los alcaldes metropolitanos como un periodo de trabajo constante, de expansión académica y cercanía institucional, en el que también resaltaron el significado de su llegada como la primera mujer en encabezar la casa de estudios.

Desde los distintos municipios de la Metrópoli, las autoridades coincidieron en que el arranque de la administración de Planter Pérez al frente de la casa de Estudios ha estado marcado por resultados visibles y una agenda enfocada en ampliar la cobertura educativa, así como en fortalecer la presencia universitaria en zonas con alta demanda de espacios para estudiantes.

Por ejemplo, Gerardo Quirino Velázquez, alcalde de Tlajomulco, destacó los proyectos conjuntos que se desarrollan en el Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajo), como una apuesta firme por acercar educación superior de calidad al sur de la Zona Metropolitana, así como la colaboración del municipio mediante la donación de un predio para la construcción de un nuevo bachillerato técnico que ampliará la cobertura educativa en la zona.

“Ha sido un año de mucho trabajo, de dar resultados y de abrir camino como la primera mujer rectora, demostrando que cuando hay visión y corazón, las cosas sí pasan. Gracias por voltear a ver a Tlajo, por caminar de cerca con nosotros y por apostarle a nuestras y nuestros jóvenes con hechos: la consolidación del CUTlajo, las nuevas preparatorias y ese gran paso hacia la universidad de aeronáutica. Esto no es solo infraestructura, es futuro, es oportunidad y es justicia para miles de familias. Aquí en Tlajo tienes aliados, dispuestos a seguir chambeando, para que más jóvenes puedan estudiar cerca de casa y salir adelante", manifestó.

Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, consideró que la gestión ha iniciado con solidez y con señales de crecimiento en infraestructura educativa: “Arranca con paso firme y fuerte. Yo creo que la primera rectora mujer en la universidad de Guadalajara va a dejar huella. Ya se palpan los avances en las nuevas sedes que se van a abrir, las nuevas escuelas. Y esperamos que pronto le toque a Tlaquepaque”, dijo durante su asistencia al informe, ofrecido desde el Paraninfo de la UdeG.

Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, destacó el compromiso conjunto desde el municipio y la Universidad de Guadalajara hacia las y los tapatíos, y reconoció el trabajo impulsado por Planter Pérez al apostar por el desarrollo académico, cultural y social de la ciudad, y las y los estudiantes.

Por su parte, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, enmarcó este primer informe de actividades como un reflejo del rumbo institucional que ha tomado la universidad durante este periodo: “Su Primer Informe de Actividades, un ejercicio que refleja el compromiso, la visión y el trabajo que se está realizando para seguir fortaleciendo a esta universidad.”

Desde Tonalá, Sergio Chávez también compartió una valoración general sobre la conducción de la universidad en este primer año: “Lleva buen rumbo y con un gran compromiso a la alma mater de Jalisco felicidades”, dijo el munícipe a través de sus redes sociales oficiales.

MF