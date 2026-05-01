Viernes, 01 de Mayo 2026

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Dan prisión preventiva al “Güero Conta”

César Alejandro Villaseñor Olivares es señalado por los delitos de portación de arma de fuego, posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y operaciones con recursos de procedencia ilícita

Por: El Informador

César Alejandro Villaseñor. El imputado fue ingresado a Puente Grande tras la audiencia inicial. ESPECIAL

César Alejandro Villaseñor. El imputado fue ingresado a Puente Grande tras la audiencia inicial. ESPECIAL

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “Güero Conta”, señalado como presunto operador financiero de Audias Flores Silva, "El Jardinero". El imputado fue ingresado al Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, en Jalisco.

La Fiscalía General de la República informó que el Ministerio Público Federal solicitó su vinculación a proceso por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la audiencia inicial, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del plazo legal para que se determine su situación jurídica.

Villaseñor Olivares fue detenido el pasado lunes por fuerzas federales en la Colonia Jardines Universidad, en el municipio de Zapopan. De acuerdo con las autoridades, al momento de su captura se le aseguró un arma tipo fusil abastecida con 60 cartuchos, además de droga y dinero en efectivo.

El señalado es considerado un hombre cercano a El Jardinero, identificado como jefe regional del Cártel Nueva Generación. Las investigaciones continúan en torno a su presunta participación en actividades ilícitas.

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