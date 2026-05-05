Un incendio registrado la tarde de este martes en la zona de Colomos II, cerca de avenida Patria y Acueducto, movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Zapopan y del Estado, además se requirió apoyo aéreo para combatir el siniestro.

De acuerdo con autoridades, las condiciones climáticas provocaron que el fuego se extendiera rápidamente dentro de la zona, por lo que fue necesaria la intervención de los helicópteros Tláloc y Witari para apoyar en las labores de extinción.

Los elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan trabajaron de manera conjunta en el combate al incendio, mientras policías municipales resguardaron la zona para facilitar el acceso de las unidades de emergencia.

Durante aproximadamente 3 horas, los elementos realizaron maniobras para poder contener el fuego y evitar que se siguiera propagando.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y las causas que originaron el incendio todavía permanecen bajo investigación.

A través de sus canales oficiales, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara pidió a la población evitar circular por el área para no entorpecer las labores de atención.

Más tarde, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó mediante su cuenta de X que el incendio había sido controlado.

“Gracias al gran trabajo y a la pronta respuesta de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Zapopan y estatal, y de nuestra Policía de Guadalajara, el incendio registrado en la zona de Los Colomos ya está controlado”, publicó la alcaldesa.

La presidenta municipal también agradeció la labor del personal de emergencia que participó en el operativo.

“Gracias, de todo corazón, a todas y todos los elementos que diariamente trabajan para cuidar y proteger nuestra ciudad”, señaló.

MF