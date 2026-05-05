El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este martes 5 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Miravalle.

¿Cuál es la calidad del aire hoy martes 5 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 91 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 32 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 34 puntos IMECA Buena Country 50 puntos IMECA Buena Oblatos 61 puntos IMECA Buena Centro 35 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 33 puntos IMECA Buena Águilas 59 puntos IMECA Buena Las Pintas 91 puntos IMECA Aceptable Miravalle 52 puntos IMECA Mala Santa Fe 76 puntos IMECA Aceptable Santa Margarita 32 puntos IMECA Buena Santa Anita 55 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 5 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este martes 5 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Atemajac; por otro lado se registra un nivel alto registrado de 76 puntos IMECA en Santa Fe.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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