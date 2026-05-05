El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este martes 5 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Miravalle.El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 91 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 32 puntos IMECA.De acuerdo a la SEMADET, este martes 5 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Atemajac; por otro lado se registra un nivel alto registrado de 76 puntos IMECA en Santa Fe.La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS