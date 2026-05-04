Se incendia pastizal dentro de CUCSH Belenes; suspenden clases presenciales

Un incendio se registró la noche de este lunes en un pastizal dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Los hechos fueron reportados por la tarde noche de este lunes en dicho plantel.

Fueron brigadistas de la Unidad Forestal y Bomberos de Base 1 de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio de Zapopan quienes acudieron a atender el reporte del siniestro y combatieron el fuego.

Al llegar, encontraron el incendio de la maleza dentro del CUCSH Belenes

Los brigadistas desplegaron acciones de combate al fuego con agua a presión y herramienta manual. La brigada interna evacuó a los pocos alumnos que quedaban en las instalaciones, además de que no fue reportado riesgo de daño estructural en los inmuebles del plantel universitario.

Según la corporación municipal de Protección civil, en el punto se estaba quemando maleza, troncos y residuos de árbol.

La Dirección de Bomberos informó que el incendio pudo ser contenido sin riesgo de propagación a las instalaciones del plantel de la casa de estudio. Tampoco fueron reportados personas lesionadas o afectadas por causa del fuego o el humo.

Incluso, los brigadistas informaron que se requirieron labores con una motobomba, una pipa y la Brigada Zapopan 18 de la Unidad Forestal.

La Universidad de Guadalajara informó en un comunicado por parte del centro universitario que las clases correspondientes para este martes 5 de mayo serían suspendidas en la modalidad presencial para el turno matutino y vespertino, por lo que las actividades se podrán realizar de manera virtual por parte de los académicos para los estudiantes.

Se preciso también que durante el transcurso del día, "se revisarán las condiciones del entorno y se explorarán las causas del incidente".

La UdeG pidió a la comunidad universitaria mantenerse atenta a los canales oficiales para cualquier actualización.

MF