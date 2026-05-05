El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado oficialmente la llegada del Frente frío 49 a territorio mexicano durante esta primera semana de mayo. Esta noticia ha generado una ola de dudas sobre su verdadero impacto en el occidente del país y las posibles afectaciones diarias.

Este fenómeno climático ha despertado una enorme expectativa entre los millones de habitantes de Jalisco, quienes se preguntan constantemente si este sistema frontal traerá un verdadero alivio a la intensa y prolongada ola de calor que azota la región desde hace varias semanas consecutivas.

Para entender el panorama completo de este evento, es vital saber qué está pasando a nivel nacional. La interacción de este nuevo Frente frío con las corrientes en chorro polar y subtropical está provocando un marcado descenso de temperaturas, principalmente en los estados del norte.

Mientras los estados del norte y sureste de la República experimentarán lluvias intensas, tolvaneras cegadoras y vientos fuertes, la realidad meteorológica para la Zona Metropolitana de Guadalajara será diametralmente opuesta a la de esas regiones afectadas por la nueva masa de aire polar.

El impacto real del Frente frío en Jalisco

A pesar del rápido avance de este sistema frontal sobre el Golfo de México, una fuerte circulación anticiclónica posicionada en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en nuestra entidad tapatía durante los próximos días de mayo.

Las temperaturas máximas en municipios clave como Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá oscilarán peligrosamente entre los 33°C y 35°C. Estas condiciones estarán acompañadas de una humedad relativa bastante baja, que rondará apenas el 25% durante las horas de mayor radiación en la ciudad.

¿Cuándo y dónde se espera la llegada de precipitaciones?

Aunque el Frente frío 49 desatará tormentas torrenciales y posibles granizadas en entidades como Chiapas, Veracruz y Tabasco, en Jalisco y zonas aledañas las precipitaciones serán prácticamente nulas. El pronóstico se limita a lluvias muy aisladas y de corta duración únicamente en las zonas montañosas del sur.

Los modelos meteorológicos más recientes publicados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indican que el cielo tapatío se mantendrá mayormente despejado a lo largo del día. Destaca una altísima radiación solar que exige a la población tomar medidas preventivas inmediatas al salir de casa.

Por su parte, en destinos turísticos de gran afluencia como Puerto Vallarta, el calor intenso y los vientos moderados con rachas de hasta 30 km/h marcarán la jornada. Esto exige una precaución extra a los miles de visitantes que disfrutan de la playa en esta temporada.

Consejos para enfrentar el clima extremo en tu ciudad

Mantente hidratado en todo momento: Bebe agua natural constantemente, incluso si no sientes sed durante el día. Esto es fundamental para compensar la rápida pérdida de líquidos provocada por la baja humedad y el calor sofocante que domina el ambiente.

Bebe agua natural constantemente, incluso si no sientes sed durante el día. Esto es fundamental para compensar la rápida pérdida de líquidos provocada por la baja humedad y el calor sofocante que domina el ambiente. Usa bloqueador solar de amplio espectro: El índice de rayos UV estará en niveles considerados críticos para la salud de la piel. Por ello, los dermatólogos recomiendan aplicarlo generosamente en el rostro, cuello y brazos cada cuatro horas sin excepción.

El índice de rayos UV estará en niveles considerados críticos para la salud de la piel. Por ello, los dermatólogos recomiendan aplicarlo generosamente en el rostro, cuello y brazos cada cuatro horas sin excepción. Evita exponerte al sol directo: Resguárdate en la sombra o en interiores bien ventilados estrictamente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Este es el periodo crítico cuando los rayos solares caen con mayor perpendicularidad y fuerza sobre el territorio.

Resguárdate en la sombra o en interiores bien ventilados estrictamente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Este es el periodo crítico cuando los rayos solares caen con mayor perpendicularidad y fuerza sobre el territorio. Viste ropa adecuada: Utiliza prendas ligeras, de algodón y de colores claros durante el día, pero ten a la mano un suéter ligero para las mañanas frescas. También, evita la exposición directa: Reduce tus actividades bajo el sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

CT