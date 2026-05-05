El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado oficialmente la llegada del Frente frío 49 a territorio mexicano durante esta primera semana de mayo. Esta noticia ha generado una ola de dudas sobre su verdadero impacto en el occidente del país y las posibles afectaciones diarias.Este fenómeno climático ha despertado una enorme expectativa entre los millones de habitantes de Jalisco, quienes se preguntan constantemente si este sistema frontal traerá un verdadero alivio a la intensa y prolongada ola de calor que azota la región desde hace varias semanas consecutivas.Para entender el panorama completo de este evento, es vital saber qué está pasando a nivel nacional. La interacción de este nuevo Frente frío con las corrientes en chorro polar y subtropical está provocando un marcado descenso de temperaturas, principalmente en los estados del norte.Mientras los estados del norte y sureste de la República experimentarán lluvias intensas, tolvaneras cegadoras y vientos fuertes, la realidad meteorológica para la Zona Metropolitana de Guadalajara será diametralmente opuesta a la de esas regiones afectadas por la nueva masa de aire polar. A pesar del rápido avance de este sistema frontal sobre el Golfo de México, una fuerte circulación anticiclónica posicionada en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en nuestra entidad tapatía durante los próximos días de mayo.Las temperaturas máximas en municipios clave como Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá oscilarán peligrosamente entre los 33°C y 35°C. Estas condiciones estarán acompañadas de una humedad relativa bastante baja, que rondará apenas el 25% durante las horas de mayor radiación en la ciudad. Aunque el Frente frío 49 desatará tormentas torrenciales y posibles granizadas en entidades como Chiapas, Veracruz y Tabasco, en Jalisco y zonas aledañas las precipitaciones serán prácticamente nulas. El pronóstico se limita a lluvias muy aisladas y de corta duración únicamente en las zonas montañosas del sur.Los modelos meteorológicos más recientes publicados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indican que el cielo tapatío se mantendrá mayormente despejado a lo largo del día. Destaca una altísima radiación solar que exige a la población tomar medidas preventivas inmediatas al salir de casa.Por su parte, en destinos turísticos de gran afluencia como Puerto Vallarta, el calor intenso y los vientos moderados con rachas de hasta 30 km/h marcarán la jornada. Esto exige una precaución extra a los miles de visitantes que disfrutan de la playa en esta temporada. CT