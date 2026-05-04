La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un operativo en materia de vida silvestre y aseguró 99 aves que estaban siendo comercializadas de manera ilegal dentro del mercado "San Juan de Dios" de Guadalajara.

Fue el 17 de abril cuando personal de la Profepa y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaron un recorrido por las inmediaciones y dentro de las instalaciones del mercado referido ubicaron dos locales con venta de aves, por lo que se procedió a su identificación para corroborar la posible posesión y venta de ejemplares de vida silvestre o, en su caso, que estuvieran bajo alguna categoría de riesgo o de protección por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

En el primer local se detectaron 8 ejemplares de periquito catarino (Forpus cyanopygius), 67 de colorín sietecolores (Passerina ciris), dos loros cabeza amarilla (Amazona oratrix), un loro cachetes amarillos (Amazona autumnalis) y dos pericos frente naranja (Eupsittula canicularis).

Mientras tanto, en el segundo local se encontró una jaula que contenía 10 ejemplares macho y nueve hembras de colorín sietecolores, especie listada en la Norma Oficial como sujeta a protección especial.

En ambos locales se presentó documentación que no amparaba la legal procedencia de los ejemplares; tampoco se observaron los anillos de identificación en los ejemplares.

Por lo tanto, los comercios fueron asegurados y quedaron bajo resguardo en una instalación especializada en atención a fauna silvestre.

Por estos hechos, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, por delitos contra el ambiente, de acuerdo con el artículo 420, fracción IV y V del Código Penal Federal.

En el caso de los ejemplares de colorín sietecolores se realizó de manera inmediata su liberación en un bosque, en virtud de que cuando este tipo de aves se encuentra en cautiverio se estresa, sufre desnutrición, daños físicos y presenta un alto riesgo de mortalidad.

MF