¿Calor extremo en Guadalajara? Esto te espera hoy 5 de mayo

El clima en nuestra ciudad siempre da de qué hablar, pero la jornada de hoy exige una atención especial por parte de todos los tapatíos. Las condiciones meteorológicas actuales nos obligan a modificar nuestra rutina diaria para evitar complicaciones de salud derivadas del calor que azotarán la región.

Un martes de fuego en la Perla Tapatía: ¿Qué nos espera?

Este martes 5 de mayo de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece con un cielo completamente despejado y una brisa engañosa. Aunque las temperaturas mínimas rondaron los 16°C durante la madrugada, ofreciendo un falso sentido de frescura, el calor no tardará en apoderarse de cada rincón de la ciudad conforme avance la mañana.

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, el termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar una temperatura máxima de 35°C poco después del mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser incluso mayor debido a la extrema sequedad del ambiente , convirtiendo el asfalto en un verdadero horno para los peatones y conductores.

La humedad relativa se mantendrá inusualmente baja, oscilando apenas en un 21%, lo que generará un clima árido muy característico de esta temporada previa a las lluvias. Quienes transiten por zonas urbanas densas como el Centro Histórico o la concurrida zona de Chapultepec notarán de inmediato el impacto directo y sofocante del sol.

Cero lluvias y alta radiación: el reporte oficial del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado en su boletín matutino que la probabilidad de lluvia para hoy es absolutamente del 0%. No habrá nubes que ofrezcan tregua a los tapatíos, por lo que el paraguas solo servirá para atajar los intensos rayos solares si decides caminar por la calle.

Además, el Índice UV alcanzará niveles considerados como extremos, superando los 13 puntos en su escala internacional durante las horas pico. Esto significa que la exposición prolongada al sol sin la protección adecuada representa un riesgo real e inmediato para la salud de la piel de niños, adultos y personas mayores.

Los vientos soplarán desde el oeste a una velocidad moderada de 11 km/h, con algunas ráfagas esporádicas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h. Aunque esta ligera brisa podría sentirse refrescante en áreas arboladas como el Bosque Los Colomos, definitivamente no será suficiente para mitigar el calor generalizado en la metrópoli.

¿Cómo protegerte del clima extremo hoy en Jalisco?

Ante estas condiciones climáticas tan severas, es fundamental tomar medidas preventivas inmediatas si vives, estudias o trabajas en Jalisco. El temido golpe de calor, la insolación y la deshidratación rápida son los principales enemigos a vencer durante esta intensa jornada de altas temperaturas primaverales.

Los expertos en salud pública recomiendan encarecidamente evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, que es el periodo de mayor radiación solar . Si por motivos de trabajo o escuela debes salir, busca siempre caminar por la sombra y transita por las aceras menos expuestas.

Para que no te tome por sorpresa este clima extremo, aquí tienes una lista de tips rápidos y altamente efectivos para sobrevivir al calor de hoy sin contratiempos:

- Hidratación constante y abundante: Bebe al menos dos a tres litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed, y evita por completo las bebidas azucaradas o alcohólicas que favorecen la deshidratación.

- Protección solar de alto nivel: Aplica un bloqueador dermatológico con FPS 50+ cada tres horas en rostro y brazos, y complementa tu cuidado usando gafas de sol con filtro UV, sombreros de ala ancha o gorras.

- Ropa adecuada y estratégica: Viste prendas holgadas, muy ligeras, de colores claros que reflejen la luz solar y preferentemente fabricadas con telas transpirables como el algodón o el lino para mantener tu temperatura corporal regulada.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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