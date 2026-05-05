El clima en Jalisco durante este mes de mayo de 2026 presentará un escenario inusual. Según los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), adscrito al CUCEI de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se esperan más precipitaciones de lo habitual.

Los modelos meteorológicos indican que podrían caer hasta 60 milímetros de lluvia en la región. Esta cifra contrasta fuertemente con los 30 o 40 milímetros que normalmente se registran durante este mes.

A pesar de esta anomalía climática, el doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM, fue enfático al aclarar que estas precipitaciones no representan un inicio anticipado del temporal.

Las lluvias formales, constantes y de mayor intensidad llegarán, según lo pronosticado, al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) entre el 10 y el 15 de junio, trayendo consigo acumulados superiores a los 300 milímetros.

El mes más cálido del año y el impacto de "El Niño"

Aunque las lluvias atípicas traerán momentos de frescura, mayo mantendrá su reputación histórica como el mes más caluroso del año. Las temperaturas seguirán siendo sumamente cálidas y estables, prolongando la intensa ola de calor que ya dejó récords durante el mes de abril.

El geógrafo Carlos Román Castañeda recordó que apenas el pasado 29 de abril se vivió el día más cálido en lo que va del año. En zonas del Norte del Estado, como en los municipios de Colotlán y Bolaños, los termómetros alcanzaron cifras extremas de hasta 43 grados centígrados.

Por otro lado, el fenómeno climático conocido como "El Niño" se encuentra actualmente en una fase neutral. No obstante, los expertos advierten que transitará hacia una fase cálida durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Este calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico podría alterar drásticamente los patrones climáticos globales, debilitando los vientos alisios y generando tanto lluvias torrenciales como sequías severas en distintas partes del país.

Recomendaciones clave para protegerte en mayo

La combinación de altas temperaturas y una radiación solar extrema obliga a la población a tomar precauciones inmediatas. Se espera que el índice UV alcance niveles superiores a 11, lo que representa un riesgo extremo para la salud de la piel.

Los especialistas del IAM emitieron una serie de medidas preventivas para evitar golpes de calor, deshidratación y quemaduras solares. Toma nota de estos consejos rápidos para cuidar tu salud durante las próximas semanas:

Evita el sol directo: No te expongas a los rayos solares entre las 11:00 y las 17:00 horas, el periodo de mayor riesgo por radiación UV.

Hidratación constante: Consume abundante agua y electrolitos a lo largo del día, incluso si no sientes sed, para compensar la sudoración.

Protección en la piel: Utiliza protector solar de amplio espectro (FPS 50+) y reaplícalo cada cuatro horas si realizas actividades al aire libre.

Monitorea el clima: Consulta activamente el radar meteorológico Doppler del IAM a través de su página web oficial para anticipar cualquier tormenta local severa.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales es vital para prevenir emergencias. Es importante consultar los reportes del clima para planificar las actividades diarias sin contratiempos.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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