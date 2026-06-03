Eliminarán cobros en MiBici por uso de bicicletas eléctricas

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que enviará una iniciativa al Congreso de Jalisco para eliminar los cobros en el sistema de "MiBici" por uso de bicicleta eléctrica.

Se trata de una iniciativa que modificará la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco 2026, la cual establece que el uso de bicicleta eléctrica en el sistema de "MiBici" tiene un costo de 10 pesos por su uso hasta por 10 minutos. Dicha ley también marca un cobro de dos pesos por cada minuto extra.

"Se va a enviar hoy para eliminar cualquier cobro para desanclar esas bicicletas eléctricas", dijo el Gobernador en el evento de inauguración de la escultura "Las Bicicletas: el arte del equilibrio" en la avenida Universidad de Zapopan.

A decir del mandatario estatal, la propuesta busca que la población jalisciense "se anime a utilizar cada vez más el sistema de MiBici, ahora con las bicis eléctricas", indicó el Gobernador.

Adquieren más bicicletas eléctricas en 2026

Pablo Lemus recordó que, para este año, se adquirieron mil bicicletas eléctricas para incorporarlas al sistema de MiBici, las cuales se instalarán en distintos ciclopuertos que forman parte del sistema.

"La altimetría de la ciudad también tiene complicaciones. No es tan fácil andar en la bici con subidas y bajadas, luego el calorcito, la lluvia. Las bicis eléctricas nos van a ayudar mucho en la movilidad", comentó.

Para este año, la suscripción al sistema de MiBici también tuvo un incremento en su suscripción anual, al pasar de un costo de 494 pesos durante el año pasado hasta los 600 pesos para este año, aunque el incremento en el costo se justificó por la incorporación de las bicicletas eléctricas al sistema.

Será el Congreso de Jalisco el que determine si es aprobada o no la iniciativa: primero, deberá recibirla el pleno, posteriormente, se turnará a comisiones para que hagan la modificación y, finalmente, el pleno la retomará para su discusión y posible aprobación o rechazo.

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