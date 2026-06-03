Lluvia en GDL: El pronóstico exacto para la noche de este miércoles 3 de junio

Si saliste sin paraguas este miércoles 3 de junio, prepárate. Las lluvias matutinas en Guadalajara tendrán una pausa al mediodía, pero las tormentas regresarán esta noche. Conocer los horarios exactos te evitará contratiempos en el tráfico y sorpresas pasadas por agua. Toma precauciones y planifica tu día ahora.

¿A qué hora dejará de llover esta mañana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que las precipitaciones ligeras de la madrugada complicaron la vialidad temprana en la ciudad. Sin embargo, los tapatíos tendrán un respiro necesario, ya que se espera que la lluvia cese por completo entre las 11:00 y las 12:00 horas, abriendo una ventana seca.

Esta pausa del mediodía será ideal para realizar traslados o pendientes urgentes sin el riesgo de mojarse. Durante este lapso, el ambiente se tornará ligeramente bochornoso, alcanzando una temperatura máxima de 26 a 27 grados Celsius, con una humedad relativa que superará el 80 por ciento en toda la metrópoli.

El pronóstico para la noche en GDL: Tormentas en camino

No guardes el impermeable todavía, porque la tregua climática será bastante corta. De acuerdo con los modelos meteorológicos del portal Meteored, la nubosidad volverá a densificarse rápidamente por la tarde, marcando el inicio de nuevas precipitaciones de carácter ligero a partir de las 16:00 horas en diversos puntos de Jalisco.

El momento más crítico para el regreso a casa ocurrirá indudablemente durante la noche . La mayor probabilidad de tormentas eléctricas y lluvias intensas se concentrará en la franja horaria que va de las 18:00 a las 21:00 horas.

¿Por qué está lloviendo tanto en Jalisco?

Estas condiciones climáticas inestables responden a la constante entrada de humedad proveniente del océano Pacífico. Este fenómeno natural está interactuando directamente con una onda tropical y varios canales de baja presión, generando la densa nubosidad que cubre actualmente al occidente del país.

¿Lloverá en Guadalajara durante el Mundial 2026?

La Universidad de Guadalajara, a través de su Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), ha lanzado un pronóstico claro sobre lo que le espera a la ciudad en las próximas semanas.

Los especialistas del IAM prevén lluvias constantes y abundantes a partir de la segunda quincena de junio, coincidiendo exactamente con el Mundial 2026. Se estima que las precipitaciones se distribuirán de manera uniforme, marcando una pauta muy húmeda, especialmente entre el 10 y el 13 de junio, exigiendo planeación logística.

Ante este panorama de precipitaciones intermitentes y calles mojadas, es vital seguir esta lista de tips rápidos para garantizar tu seguridad:

Anticipa tus traslados: Sal con al menos 30 minutos de ventaja hacia tu destino.

Sal con al menos 30 minutos de ventaja hacia tu destino. Evita zonas de riesgo: No cruces pasos a desnivel históricamente propensos a inundaciones.

No cruces pasos a desnivel históricamente propensos a inundaciones. Conduce con precaución: Mantén una distancia prudente y enciende tus luces.

Finalmente, las autoridades de Protección Civil mantienen una alerta preventiva para toda el Área Metropolitana ante posibles encharcamientos. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y ajustar las rutinas diarias a los pronósticos del clima será la mejor estrategia para enfrentar este miércoles lluvioso sin sufrir mayores complicaciones en las calles.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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