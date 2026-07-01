¿Saliste de casa y te sorprendió el asfalto mojado? El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció este miércoles 1 de julio bajo una capa de lluvia ligera , marcando un inicio de mes pasado por agua que te obligará a no soltar el paraguas durante toda la jornada.

Las precipitaciones matutinas sorprendieron a miles de tapatíos que se dirigían a sus centros de trabajo o escuelas. El ambiente fresco y húmedo dominó las primeras horas del día en la capital de Jalisco.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la temperatura mínima rondó los 16 grados Celsius durante la madrugada. Esta condición generó bancos de niebla en zonas periféricas y un tráfico más lento de lo habitual.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que estas condiciones son producto de canales de baja presión. Estos sistemas interactúan con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, favoreciendo la inestabilidad atmosférica.

¿Qué le espera a la ciudad el resto del día?

Para la tarde de este miércoles, el pronóstico no muestra tregua. Se espera que el termómetro alcance una máxima de 27 grados Celsius, creando un ambiente bochornoso antes de las tormentas.

La probabilidad de lluvia se mantiene por encima del 90 por ciento para la tarde y noche . Los expertos anticipan que los chubascos podrían venir acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento.

Especialistas de la Universidad de Guadalajara recomiendan a la población mantenerse alerta. Las tormentas de verano en la región suelen ser repentinas y pueden generar encharcamientos severos en cuestión de pocos minutos.

Las zonas más vulnerables a inundaciones, como los pasos a desnivel y avenidas principales, ya se encuentran bajo monitoreo. Las autoridades de Protección Civil mantienen operativos preventivos en toda la metrópoli.

El arranque de julio marca la pauta

Históricamente, julio es el mes más lluvioso en la región occidente del país . Este 2026 no parece ser la excepción, consolidando el temporal de lluvias que beneficia enormemente a los cuerpos de agua.

El Lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento de la ciudad, espera recibir aportaciones significativas. Las precipitaciones constantes son vitales para recuperar los niveles tras la severa temporada de estiaje.

Sin embargo, la humedad constante también trae consigo diversos retos urbanos. El pavimento resbaladizo y la reducción de visibilidad exigen que los automovilistas extremen precauciones al volante para evitar accidentes viales.

Recomendaciones para sobrevivir al temporal

Si tienes actividades al aire libre programadas para hoy, lo mejor será reprogramarlas o buscar alternativas bajo techo. El cielo permanecerá mayormente nublado durante casi toda la jornada.

No olvides llevar contigo un impermeable o paraguas resistente en todo momento. Además, usar calzado adecuado te evitará contratiempos al caminar por las banquetas encharcadas del centro histórico y otras colonias.

Mantente informado a través de los canales oficiales del gobierno estatal y los radares meteorológicos. Las condiciones del tiempo pueden cambiar rápidamente, intensificando las tormentas hacia el anochecer en distintas zonas.

Este miércoles 1 de julio nos recuerda que el temporal está en su máximo apogeo. Disfruta del clima fresco y prepárate para un mes donde la lluvia será protagonista.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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