Alrededor de 80 mil personas en el AMG necesitan una prótesis ocular

Si bien no existe un estudio sobre personas que hayan sufrido la pérdida de un ojo en México, la especialista en Prótesis Maxilofacial, Griselda Ramírez Zarazúa —quien forma parte de la campaña "Otra Mirada" del DIF Guadalajara para entregar prótesis oculares a pacientes que lo necesiten—, realizó un ejercicio propio e identificó que alrededor de 80 mil personas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) necesitan uno de estos dispositivos. Indicó que existe una necesidad real entre la ciudadanía; sin embargo, aún no es una problemática que cuente con visibilidad ni mayor apoyo dentro del sector salud.

La especialista detalló que a partir de un estudio realizado en Nueva Zelanda para identificar a los pacientes que necesitan una prótesis ocular, trasladó los resultados a la población de México, Jalisco y del AMG, con lo que logró la estimación de 80 mil personas. Comentó que uno de los objetivos de la campaña del DIF es generar información estadística para conocer la magnitud del problema y adelantó que ya trabajan con la Universidad de Guadalajara para generarla.

“Eso es un estimado que yo hice como para darme una idea. No puede decir que es el número exacto, pero es un ejercicio que pudimos hacer”, indicó.

Falta de datos en México oculta la magnitud de quienes necesitan una prótesis ocular

La falta de interés, tratamientos de especialistas y el desconocimiento de la existencia de las ramas de protesistas maxilofaciales y técnicos ocularistas podría explicar la ausencia de un estudio estadístico en México, consideró la doctora Ramírez Zarazúa. "La verdad es que somos contados los que hacemos prótesis oculares, tanto en Guadalajara como en México. No es un servicio que sea tan conocido".

"Nuestra especialidad no es muy conocida, a pesar de que ya tiene 30 años en México. Es una especialidad que no tiene mucha difusión: somos odontólogos con una especialidad en prótesis maxilofacial y nuestra área es rehabilitar con prótesis defectos de la cara y el cráneo. Ojos, orejas, nariz, maxilar, mandíbula, cráneo y dedos de la mano son las prótesis que hacemos. Realmente, esta parte no es muy conocida y todo se debe a falta de difusión", agregó.

Estima que en Guadalajara no hay más de 50 protesistas maxilofaciales y la campaña "Otra Mirada" nace con el fin de visibilizar la necesidad de las personas que requieren una prótesis ocular y brindar apoyos. En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevan a cabo jornadas similares en el sureste de México, mientras que en el occidente del país no existían ejercicios similares.

"Ya cuando empiezas a escarbarle y haces la convocatoria, te das cuenta de que es muchísima la gente que necesita prótesis oculares. Más bien es gente que no te vas a encontrar en la plaza, que no te vas a encontrar paseando por la calle simplemente porque a la mayoría de ellos les da inseguridad salir y que la gente los vea feo, que les pregunten, que los aborden de forma que no es muy cómoda para ellos […]. Por eso no los tenemos identificados a simple vista, porque no se dejan ver tan fácil", declaró la especialista.

“Otra Mirada”: la alternativa de atención del DIF Guadalajara

José González perdió su ojo derecho a los 19 años, cuando padeció una infección y sufrió el desprendimiento de retina. E n 2025 fue beneficiario de la campaña del DIF Guadalajara y reconoció que mejoró su calidad de vida, pues previamente tenía la impresión de que era señalado por las personas.

"Mi vida mejoró bastante porque fue providencial. Fue una invitación, que me dijeron que era una jornada. No iba a asistir porque pensé que el trámite era tardado, pero fui. Mi esposa me acompañó a las citas y de ahí en adelante todo salió superbién", expresó.

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La doctora Ramírez Zarazúa invitó a las personas que necesiten una prótesis ocular a comunicarse a los números 33 4774 0333, vía telefónica, y 33 2999 0067, vía WhatsApp, de la Clínica Dental del DIF Guadalajara. Todo el año están abiertos para citas de seguimiento, valoración y construcción de estos dispositivos. El costo es de 5 mil pesos por prótesis y se paga en tres citas; en el sector privado, el precio es de entre 15 y 80 mil pesos, afirmó.

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