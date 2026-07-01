DIF Guadalajara habilita centro de acopio de donativos para damnificados por terremotos en Venezuela

El sistema DIF Guadalajara se sumó a las muestras de apoyo y solidaridad con las víctimas de los terremotos que azotaron el norte de Venezuela hace una semana y habilitó un centro de acopio de donativos para damnificados. El módulo, ubicado en las oficinas generales (calle Eulogio Parra No. 2359, colonia Lomas de Guevara), estará operando por lo menos durante las próximas dos semanas, en un horario de lunes a viernes de las 09:00 a las 17:00 horas. El espacio está dirigido a la ciudadanía en general, instituciones, empresas y organizaciones civiles. Los productos que se reciben son alimentos no perecederos, como café y bebidas instantáneas, arroz, frijol, lentejas, atún o sardinas en lata, verduras enlatadas, sopas instantáneas, pasta, avena, galletas, leche en polvo o de larga duración y agua embotellada. Como artículos de higiene personal, se recomienda llevar jabón, champú, pasta y cepillos dentales, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales infantiles o para adulto, toallas húmedas y desodorantes. En cuanto a productos de limpieza, se reciben cloro, detergente, jabón para lavar, esponjas y bolsas para basura. Ropa y artículos básicos como calcetines y zapatos en buen estado también serán resguardados para su traslado a Venezuela en las instalaciones. Algunos de los medicamentos e insumos médicos que se pueden donar son paracetamol, antiácidos, pomadas antisépticas, suero fisiológico estéril, guantes desechables, curitas, cubrebocas desechables, jeringas, entre muchos otros. Se solicita que sean entregados en paquetes cerrados, en buen estado, con empaque original y fecha de caducidad vigente. También son recibidos otros artículos, como linternas, pilas, velas, cerillos, cargadores portátiles y alimento para mascotas.La presidenta del DIF tapatío, Gabriela Barragán Barragán, detalló que se encargan de la recepción y resguardo de la ayuda humanitaria. Las asociaciones Cooperativa de Venezolanos Activos en Guadalajara y Ayuda Humanitaria para Venezuela desde Guadalajara organizan la logística y el traslado de los víveres al país sudamericano. El DIF Guadalajara enfatizó que se suma al esfuerzo solidario de cooperación humanitaria al habilitar sus instalaciones como centro de acopio de donativos. Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp XP