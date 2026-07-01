El periodista Carlos Loret de Mola presentó un análisis sobre el reciente proceso de registro de los denominados “Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación” en Morena. Según su columna, esta fase del partido oficialista revela una serie de contradicciones, irregularidades y maniobras políticas que, a su juicio, desafían la legalidad electoral en diversos estados del país.

La "hipocresía" y el caso de Sinaloa

Loret de Mola cuestiona la situación política en Sinaloa, donde el gobernador Rubén Rocha Moya vio frustrados los planes para sus sucesores predilectos, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez, tras ser vinculados con el crimen organizado en Estados Unidos.

El columnista subraya la contradicción entre la defensa pública que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho de estos personajes y su ausencia en el registro oficial de Morena. “¿Qué pasó? ¿Ya no van a ser candidatos? ¿Por qué? ¿Por qué interrumpir los planes de que alguno de los dos sea el próximo gobernador de Sinaloa si son tan inocentes?”, cuestionó el periodista, señalando que la distancia tomada por otros aspirantes locales respecto a Rocha Moya es una señal de la fragilidad política en el estado.

Impunidad y financiamiento: El caso de Andrea Chávez

En su segundo punto, el periodista aborda la aspiración de la senadora Andrea Chávez en Chihuahua, a quien señala como una figura central del grupo político vinculado a Adán Augusto López. Loret de Mola califica su postulación como un ejercicio de “impunidad”, citando irregularidades previas que, según argumenta, deberían inhabilitarla.

“Si en México no hubiera impunidad, Andrea Chávez, por mérito propio y por mérito de grupo, no podría competir a ningún cargo de elección popular. Por mérito propio porque se le han descubierto abiertamente actos anticipados de campaña y financiamiento ilegal que ella misma ha reconocido públicamente”, aseveró.

El columnista enfatiza que el financiamiento de sus "caravanas de salud" por parte de contratistas cercanos a su grupo político —vinculados por el propio Gobierno federal con el cártel conocido como “La Barredora”— es un hecho que debería ser investigado, pero que, bajo la óptica actual, no detiene sus aspiraciones políticas.

La "farsa" y la burla a la ley electoral

Finalmente, Loret de Mola analiza el caso de Guerrero y las declaraciones de Félix Salgado Macedonio, quien confirmó su registro como coordinador estatal. Para el periodista, este episodio desnuda la estrategia de Morena para anticiparse a los tiempos legales.

“El proceso, lo ha dicho Morena, es para elegir a un ‘coordinador estatal en defensa de la transformación’. No hay nepotismo ahí. Con este lance, Salgado Macedonio exhibió que este proceso es una farsa para burlar la ley”, puntualizó.

El análisis concluye señalando que la selección de candidatos en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027 es, en realidad, una estrategia deliberada del partido en el poder para esquivar las restricciones del Instituto Nacional Electoral (INE), institución que, según Loret, se encuentra bajo una influencia que le impide sancionar estas prácticas.

Con información de Carlos Loret de Mola

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