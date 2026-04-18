Al cierre de las operaciones del viernes 10 de abril de 2026, el Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio oficial en exactamente 17.30 pesos por dólar. Esta cifra representa una caída semanal muy significativa para la divisa estadounidense , marcando un respiro inesperado para la economía nacional y los mercados locales.

Durante la intensa semana del 6 al 10 de abril, nuestra moneda logró acumular una ganancia superior al 3 por ciento frente al billete verde . Este notable avance consolida al peso mexicano como una de las divisas emergentes más atractivas, resistiendo valientemente frente a la volatilidad que había dominado los mercados internacionales recientemente.

En las principales ventanillas bancarias de Guadalajara y el resto del territorio nacional, el billete verde se compraba en un promedio de 16.60 pesos y se vendía hasta en 18.10 pesos . Esta amplia brecha entre el precio de compra y venta sugiere que las instituciones financieras mantienen cierta cautela ante los próximos movimientos del mercado.

Los expertos financieros y analistas económicos señalan que esta es la mayor caída semanal del dólar desde el mes de enero. Los grandes inversionistas decidieron vender masivamente sus activos de refugio seguro al disminuir el pánico global, lo que benefició de manera directa y contundente a la cotización de nuestra moneda local.

El impacto de Medio Oriente y la Reserva Federal

¿Por qué ocurrió este fenómeno cambiario tan abrupto? La respuesta principal se encuentra a miles de kilómetros de distancia. El reciente y frágil acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente redujo drásticamente la tensión geopolítica que mantenía al dólar cotizando por las nubes durante el mes de marzo.

Antes de que se anunciara esta tregua internacional, el miedo a una escalada bélica mayor había disparado los precios del petróleo WTI, acercándolos peligrosamente a los 98 dólares por barril. Al calmarse las aguas diplomáticas, los mercados globales respiraron aliviados, permitiendo que monedas de países emergentes como el peso recuperaran su terreno rápidamente.

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Además de los conflictos armados, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos sigue estando bajo la lupa constante de los analistas financieros. Los recientes datos de inflación estadounidense, que resultaron ser los más altos en casi cuatro años, complican enormemente las decisiones sobre futuros recortes a las tasas de interés, generando más fluctuaciones cambiarias.

Para los ciudadanos tapatíos y los mexicanos en general, este complejo escenario internacional se traduce en el regreso de un "súper peso" fortalecido. Sin embargo, la evidente fragilidad del acuerdo de paz en el golfo Pérsico significa que cualquier nueva chispa podría revertir esta tendencia positiva en cuestión de horas o escasos días.

¿Cómo afecta esto a tu cartera y qué debes hacer?

Si eres de las personas que recibe dinero del extranjero, un dólar cotizado en 17.30 pesos significa que tus preciadas remesas rinden un poco menos al convertirlas a moneda nacional. Es de vital importancia planificar tus gastos mensuales, considerando que el tipo de cambio podría mantenerse estancado en estos niveles si la paz perdura.

Por otro lado, si actualmente tienes deudas denominadas en dólares, planeas unas vacaciones al extranjero a corto plazo o compras insumos importados para tu negocio, este es un momento ideal. La apreciación del peso abarata considerablemente los costos de productos tecnológicos, maquinaria especializada y diversos servicios que se cotizan en moneda extranjera.

Para que puedas aprovechar al máximo esta favorable coyuntura económica sin poner en riesgo tus finanzas personales, los especialistas de la sección de economía de El Informador te recomiendan seguir puntualmente esta lista de consejos prácticos y rápidos:

• Compara antes de cambiar: Revisa exhaustivamente las tasas en diferentes bancos y casas de cambio.

• Adelanta tus pagos: Si tienes deudas en dólares, liquídalas ahora mismo.

• Cuidado con las remesas: Evita cambiar todo tu dinero de golpe si no tienes una urgencia.

• Monitorea las noticias: Mantente muy atento a los avisos oficiales de Banxico y la situación internacional.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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