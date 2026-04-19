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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 19 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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