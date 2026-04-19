Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 19 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta