Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Chapala para este domingo 19 de abril anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 55%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Monterrey