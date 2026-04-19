Domingo, 19 de Abril 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Chapala para este domingo 19 de abril anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 55%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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