Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en El Salto para este domingo 19 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se comunicó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

