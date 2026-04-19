Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en El Salto para este domingo 19 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.Según se comunicó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Cancún