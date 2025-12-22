Este lunes, el Gobierno de Jalisco realizó la entrega de 140 nuevas motocicletas a la Secretaría de Seguridad del Estado, como parte de la estrategia impulsada para fortalecer la capacidad operativa de las corporaciones y mejorar la presencia policial en puntos estratégicos de la entidad, particularmente en esa temporada de alta afluencia turística y de movilidad.

Esta entrega persigue el objetivo de reforzar la vigilancia vial y de seguridad de Jalisco, no solo en su Área Metropolitana de Guadalajara, sino también al interior del Estado.

Durante el acto protocolario, llevado a cabo en el parque "Ciudades Hermanas" de Jardines del Bosque, en Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que esta entrega forma parte de los compromisos asumidos con la ciudadanía para consolidar una corporación policial mejor preparada, equipada y reconocida a nivel nacional, con condiciones que permitan exigir altos estándares de desempeño en favor de la paz y la tranquilidad de las y los jaliscienses.

"Nos comprometimos con la gente de Jalisco, que íbamos a tener la policía mejor pagada de toda la República Mexicana. Ya la tenemos, tenemos a la policía mejor capacitada. Hace unos días, por ejemplo, nuestros oficiales recibieron capacitación, por un lado, del gobierno francés y, por otro lado, del FBI. Y hoy tenemos a la policía mejor equipada y aquí lo estamos demostrando ", afirmó Lemus Navarro.

Lo anterior, dijo, representa que el fortalecimiento de las corporaciones no se limita al ámbito salarial, sino que incluye capacitación especializada y "equipamiento de primer nivel", con el objetivo de responder de manera más eficiente a los retos de seguridad que enfrenta el Estado.

Lemus Navarro afirmó que las 140 motocicletas entregadas son unidades nuevas, de alta gama, destinadas tanto a la Policía Estatal como a la Policía Vial, y que su despliegue abarcará todo el territorio jalisciense, con énfasis en zonas turísticas y corredores estratégicos. La inversión fue de 68 millones de pesos, añadió la Secretaría de Seguridad del Estado .

"Hoy estamos entregando 140 motocicletas completamente nuevas, Honda 750, lo mejor en su tipo que hay en todo el mundo. Y esto es lo que merece la Policía de Jalisco. Si nosotros exigimos lo mejor a los policías para tener paz y tranquilidad, tenemos que dar lo mejor. Estas 140 motocicletas, 80 para la policía estatal, 60 para la policía Vial; son para todo el Estado de Jalisco . Es en apoyo a la seguridad de todo el Estado de Jalisco, y llegan en un momento muy importante para la temporada vacacional", manifestó el Gobernador.

"Y no los queremos para que estén multando en las calles, lo que queremos es que ayuden a agilizar los traslados de las y los jaliscienses", indicó Lemus Navarro.

Corporaciones celebran la llegada de las unidades

El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, detalló que las nuevas motocicletas fortalecerán el parque vehicular y la operatividad de ambas corporaciones, al permitir una respuesta más ágil y eficiente tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en el interior del Estado, notando el fortalecimiento de su presencia en municipios como Tequila, Puerto Vallarta, Tapalpa y Mazamitla, entre otros.

El funcionario explicó que el uso de motocicletas en labores de vigilancia urbana representa una de las estrategias más efectivas en ciudades modernas, debido a su capacidad de respuesta, maniobrabilidad y eficiencia operativa. " De hecho, se estima en zonas de tráfico intenso. Una motocicleta puede llegar a una emergencia hasta un 60 % más rápido que cualquier otro automotor ", afirmó Juan Pablo Hernández.

"Aprovecho para agradecer al gobernador Pablo Lemus Navarro, por siempre voltear a ver a las y los policías y otorgarles herramientas para que desarrollen su labor de una forma más eficiente y profesional", añadió el secretario de Seguridad.

Por su parte, el Coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, señaló que la seguridad pública es una tarea permanente que se construye día a día, y que acciones como esta fortalecen la percepción de seguridad y la confianza ciudadana en las instituciones. "La seguridad pública es una tarea que nunca se detiene. Es un trabajo que se construye todos los días en cada decisión, en cada acción y en cada esfuerzo institucional", dijo.

Alarcón Estrada afirmó que la incorporación de nuevas unidades amplía la capacidad del estado para proteger a la población, al incrementar la cobertura territorial, la movilidad y la capacidad de respuesta ante las necesidades diarias, y destacó que esta inversión representa también un respaldo directo a las y los elementos de seguridad, al reconocer su labor y brindarles mejores condiciones para desempeñar su función con profesionalismo.

"Cada unidad que hoy se incorporan las labores de seguridad amplía la capacidad del estado para proteger, representa mayor movilidad, mayor cobertura territorial y una respuesta más oportuna ante las necesidades diarias. Hoy queda claro que en Jalisco hay un gobierno con carácter y con rumbo que toma decisiones, que respalda a sus instituciones y que convierte la seguridad en una prioridad permanente", finalizó el coordinador.

Tras la bendición recibida por el párroco de la iglesia de El Calvario, las autoridades asistentes al acto protocolario dieron el banderazo oficial de salida de estos vehículos, los cuales se incorporaron de manera inmediata a sus labores de vigilancia y operatividad .

