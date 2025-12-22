Accidente en Carretera a Nogales; se reportan 40 lesionados

Al inicio de la tarde de este 22 de diciembre, se reportó un accidente vial en la Carretera a Nogales, a la altura de la empresa La Moderna, en Zapopan, se trata del choque entre dos autobuses.Autoridades de aquel municipio ya se encuentran en el sitio auxiliando a las y los heridos. Se sabe que una de las unidades trasladaba personal de una empresa, mientras que el otro era de pasajeros, de la línea ATE, con destino a Ahualulco.Al momento, personal que realiza recorridos carreteros, presta apoyo a las víctimas del siniestro, del que habría resultado 37 personas lesionadas, todas en estado leve, valoradas en el sitio sin requerir traslado. El Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) reportó que las y los lesionados de este accidente firmaron el desistimiento a la Cruz Roja y a la Cruz Verde, por lo que están a la espera del pase médico de las aseguradoras.De forma oficial, las autoridades reportaron 40 lesionados tras este siniestro, ninguno de gravedad. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF