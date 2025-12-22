Accidente en Carretera a Nogales; se reportan 40 lesionados

Al inicio de la tarde de este 22 de diciembre, se reportó un accidente vial en la Carretera a Nogales , a la altura de la empresa La Moderna, en Zapopan , se trata del choque entre dos autobuses.

Autoridades de aquel municipio ya se encuentran en el sitio auxiliando a las y los heridos. Se sabe que una de las unidades trasladaba personal de una empresa, mientras que el otro era de pasajeros, de la línea ATE, con destino a Ahualulco.

Al momento, personal que realiza recorridos carreteros, presta apoyo a las víctimas del siniestro, del que habría resultado 37 personas lesionadas, todas en estado leve, valoradas en el sitio sin requerir traslado.

Víctima del accidente recibe atención médica. ESPECIAL / UEPCBJ

Seguimiento a lesionados

El Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) reportó que las y los lesionados de este accidente firmaron el desistimiento a la Cruz Roja y a la Cruz Verde, por lo que están a la espera del pase médico de las aseguradoras.

De forma oficial, las autoridades reportaron 40 lesionados tras este siniestro, ninguno de gravedad.

