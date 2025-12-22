El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está por comenzar el próximo mes de enero y los clubes mexicanos del balompié ya comienzan a preparar sus fichas y tableros para entrar con ánimos y fuerza al certamen semestral; entre ellos se encuentra Chivas, que tendría en sus planes el fichaje de Víctor Guzmán , según información de TUDN. Aquí los detalles.

Chivas quedó fuera de la Liguilla del Apertura 2025 luego de una actuación deficiente frente a La Máquina del Cruz Azul. Cuando el Rebaño Sagrado tuvo su última oportunidad para terminar con el paso de los Cementeros en la parte final de la justa deportiva, un penal mal cobrado por parte de Javier "Chicharito" Hernández terminó por sentenciar la participación del club Guadalajara.

Luego del retorno a casa por parte de los dirigidos por Gabriel Milito y un descanso en los entrenamientos, en días recientes, el Verde Valle volvió a abrir sus puertas para que inicien los preparativos rumbo al Clausura 2026, para el cual la directiva de Chivas ya empieza a hacer estrategias desde la cancha.

¿El Guadalajara ficharía por el "Toro" Guzmán?

El defensa central de Rayados de Monterrey podría estar en la mira de los directivos del Rebaño Sagrado para integrarse a la escuadra rojiblanca en la temporada de fichajes, según declaró periodista de TUDN.

Erick López declaró que, si bien el nombre de Guzmán ha sonado fuerte para Chivas en medio de la temporada de fichajes, el Rebaño no pone como prioridad al "Toro" como parte de sus refuerzos, al menos no de momento .

El club Guadalajara no ha intentado ni siquiera sondear la posibilidad de contratar a Víctor Guzmán, por lo que la operación no luce viable, entendiendo que el defensa es pieza fundamental para el club regio, por lo que se ve lejana la posibilidad de fichaje.

Lo que es cierto, según declaró López, es que Guadalajara se plantea la llegada de uno o dos refuerzos más; además, elementos como Alan Mozo, Alan Pulido y Erick Gutiérrez serían considerados para un posible intercambio .

