Secretario de Seguridad reconoce déficit de 3 mil policías en Jalisco

Este lunes el secretario de seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, reconoció que existe un déficit de al menos tres mil policías, necesarios en todas las corporaciones adscritas a la dependencia estatal.

Sin embargo, afirmó, la Secretaría ya trabaja en poder ocupar la mayoría de espacios posibles a partir de distintas estrategias, comenzando por fortalecer a las policías estatales, siendo esto, por ejemplo, que hoy día la Policía del Estado es la mejor pagada del País, sumando capacitaciones de alto nivel, equipamiento, y ofreciendo condiciones para que más jóvenes se interesen por ser parte de las policías del Estado.

Explicó que la convocatoria para integrarse a las corporaciones estatales se mantiene abierta de manera permanente, con una proyección de crecimiento sostenido en todas las áreas operativas. Detalló que este esfuerzo no solo contempla a la Policía del Estado, sino también a la Policía Vial, la Policía Penitenciaria y a la Policía Estatal de Caminos, la cual representa una prioridad dentro del fortalecimiento institucional, al tratarse de una corporación clave para la vigilancia carretera y la seguridad regional.

"En este sentido vamos muy bien, ahora tenemos ya 150 elementos de la Policía Estatal de Caminos de los 450 que esperamos. Traemos una proyección de crecimiento entre 50 y 70 elementos por año para la Estatal de Caminos y bueno, para la Policía Vial y Policía Preventiva, así como la Policía Penitenciaria. La convocatoria está abierta de manera permanente", señaló el secretario de Seguridad.

Juan Pablo Hernández detalló que uno de los principales incentivos para el reclutamiento es el paquete de prestaciones que se ofrece a quienes deciden incorporarse a la Policía de Jalisco, el cual incluye salarios competitivos, apoyos educativos para las y los elementos y sus hijas e hijos, además de prestaciones superiores a las de otras corporaciones municipales, aunque aclaró que también se trata de una labor que exige compromiso y disciplina.

"Hacemos un llamado a los jóvenes que quieran incorporarse a la Policía de Jalisco. Tenemos salarios que alcanzan los 25 mil pesos mensuales, programas de apoyo para quienes tienen hijos en la universidad, acceso a becas, equipamiento, alrededor de 45 o 50 días de aguinaldo y dos periodos vacacionales al año. Son muchísimas las prestaciones con las que cuentan los policías de Jalisco, pero también así son muchas exigencias", mencionó.

Añadió que la estrategia de reclutamiento busca ampliar las oportunidades para jóvenes desde los 19 años, incluso permitiendo el ingreso con estudios de secundaria, pues se les ofrece que, mientras cursan su formación policial y concluyan la preparatoria mediante convenios educativos con el COBAEJ, con la finalidad de incorporar perfiles jóvenes y fortalecer el estado de fuerza a mediano plazo. También se les apoya si desean continuar con sus estudios profesionales.

Por último, el secretario precisó que la meta es contar con entre dos y tres generaciones de nuevos policías al año, lo que permitiría alcanzar un crecimiento aproximado de 500 elementos anuales entre todas las corporaciones , como parte de una estrategia gradual para reducir el déficit y fortalecer la seguridad en el Estado.

