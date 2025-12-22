Clausuran dos bares por ruidosos en Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara informó de la clausura de dos bares en la zona de la colonia Americana por ruidosos.

El municipio detalló que ambos bares clausurados forman parte de la estrategia que prioriza el orden en la ciudad, con la que fortaleció los operativos en zonas comerciales y con actividad nocturna para que se respeten los límites de ruido establecidos en reglamento.

Por ello, personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia, así como de la Dirección de Medio Ambiente visitaron diversos establecimientos de la zona de la colonia Americana durante el fin de semana, derivando en la clausura de dichos establecimientos ubicados sobre la calle Pedro Moreno.

Los establecimientos que rebasaron los límites de ruido permitidos son el "Aguafuerte Bar" y "Bar Plo".

Durante el fin de semana, el gobierno tapatío también hizo visitas de inspección en la Mansión Clover Lawn y el establecimiento Decenizas, los cuales, según el municipio, cumplieron con las normas y se levantó una orden de visita y acta circunstanciada para establecer el impacto del sonido exterior y generar compromisos inamovibles.

Actualmente los límites permitidos por la NOM-081-SEMARNAT/1994, establecen 68 decibeles en un horario de 06:00 a 22:00 horas.

Denuncias

Los habitantes de Guadalajara pueden hacer reportes por exceso de ruido en todo el municipio. Las denuncias vecinales por exceso de ruido se reciben a través de los números 33 1201 6070 o marcando la línea de atención ciudadana al 070.

También se podrán enviar un mensaje de WhatsApp a través del GuaZap 33 3610 1010, en donde se les pedirá informar el problema y adjuntar fotos y ubicación.

